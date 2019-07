Jornada de Anestesiologia abordará temas que visam a segurança do paciente

A Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) estará realizando no período de 25 a 27 de julho, a Jornada de Anestesia de Alagoas e Sergipe 2019 (Jalagipe), que este ano acontece na capital sergipana, no Hotel Radisson. O tema desta edição será “Evidência para fazer diferente” e contará com palestrantes de diversos estados brasileiros.

De acordo com o presidente da Saese, Milton César Prado Simões, o principal objetivo é sempre melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos anestesiologistas sergipanos e alagoanos. “Aqui em Sergipe, todos os profissionais que atuam são associados da Saese e terão acesso a este importante evento de atualização científica, baseado em evidências científicas, fazendo com que a anestesia aqui no Estado, esteja alinhada com o que há de avanços na nossa especialidade, com uma Medicina de ponta”, informa.

Conforme explica o diretor científico do evento, Marcos Albuquerque, o tema escolhido para a jornada de 2019 – que acontece um ano em Alagoas e outro em Sergipe -, está alinhado com o atual momento vivenciado pela Medicina. “Em especial pelo anestesiologista, onde o conhecimento, baseado em evidências científicas poderão nortear o seu trabalho, gerando melhores resultados para os pacientes, os hospitais e toda a cadeia de saúde”, reforça.

Milton Simões ressalta a importância do anestesista. “Somos profissionais que atuamos em diversas áreas, dentro da Medicina, seja no consultório, no tratamento da dor, com pacientes oncológicos, em anestesias em geral, no centro cirúrgico, na sedação fora do centro cirúrgico e na recuperação da anestesia. E o objetivo da Saese é fazer com que ele esteja sempre atualizado, levando segurança para o paciente”, destaca.

A jornada contará com palestras e minicursos, ministrados por profissionais de Sergipe, Alagoas, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás e Paraíba. “Um dos palestrantes será o presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Erick Curi. A programação científica contará com temas de interesse geral da prática anestésica e também com abordagem de temas que visam um olhar sobre a qualidade de vida do anestesiologista, focando a sua saúde ocupacional”, explica Marcos Albuquerque.

Nessa linha, o diretor científico destaca a palestra de abertura, “Evidências e razões para adoção de um estilo de vida saudável”, que será proferida pelo Dr Adriano Cavalcante Nóbrega, e outra que terá como palestrante o presidente da entidade nacional da categoria, que abordará sobre “Trabalho para viver ou vivo para trabalhar? Estou cuidando da minha saúde?”.

Na quinta-feira, 25, será realizado um workshop sobre “Via aérea difícil”. “É um curso específico para a anestesia, que trata sobre o manejo da via aérea em pacientes graves, que têm características de intubação difícil”, destaca Milton Simões.

Gestão financeira e cooperativa

A Jalagipe debaterá também temas ligados à aposentadoria e gestão financeira, bem como a relação anestesiologista e o trabalho cooperativo. “São temas de grande relevância, diante do cenário atual que vivemos, com a Reforma da Previdência. A jornada é um momento de aprendizado, atualização profissional, associativo e de reencontrar colegas”, ressalta Marcos Albuquerque.

