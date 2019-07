JOVEM É ASSASSINADO A TIROS EM VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARUIM

19/07/19 - 05:00:04

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite da última terça-feira, (16), nas proximidades da Praça do Antigo Matadouro, no bairro Boa Hora, em Maruim, (SE).

De acordo com as primeiras informações policiais, ele estava caminhando para visitar um amigo que mora na região, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. A dupla, segundo populares, atirou várias vezes contra a vítima e fugiu em seguida.

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) foi acionado para recolher o corpo. O caso ainda está sob diligência.

O jovem identificado como Joemesson Rozendo, 26 anos, era filho de Joel Rozendo, 54 anos, assassinado também a tiros quando tentava proteger o próprio Joemesson, em 05 de agosto de 2018.

Na época, Joemesson teria se envolvido em uma briga, durante uma festa particular no Centro de Maruim e foi abordado por dois homens em uma motocicleta quando chegava na casa do pai, localizada na Rua Genole Ferreira da Mota, no Conjunto Albano Franco. Um deles disparou quatro vezes na direção de Joemesson, sem conseguir atingi-lo. Enquanto a moto fazia o retorno na esquina e se aproximava mais uma vez, Joemesson conseguiu abrir a porta da casa e, quando já estava dentro do imóvel, o homem atirou mais duas vezes contra ele, porém atingindo o senhor Joel, que estava na sala.

No dia 10 de agosto de 2018, a Polícia Civil de Maruim, elucidou o crime e prendeu o primeiro envolvido do homicídio qualificado, Bruno Leonardo dos Santos, que se apresentou voluntariamente à policia em seis dias. O segundo envolvido, Claudio de Melo, fugiu para Maceió, (AL), e, dias depois, foi preso e encaminhado ao sistema prisional sergipano.

Por Lohan Muller