Lagartenses recebem três ambulâncias e caminhonete ‘fumacê’ da Prefeitura

19/07/19 - 10:33:53

Os lagartenses tiveram a felicidade de receber na manhã desta quinta-feira, 18, quatro novos veículos para prestarem uma melhor assistência à saúde da população. A entrega oficial aconteceu no Mercado Municipal, com a presença da prefeita Hilda Ribeiro, do deputado federal Gustinho Ribeiro, de secretários, vereadores, servidores e comunidade.

São três ambulâncias com cilindro de oxigênio para o tratamento fora do domicílio dos Povoados: Jenipapo, Brasília e Colônia Treze e uma caminhonete para agregar o “fumacê” que combate o mosquito Aedes Aegypti. Os recursos são do Ministério da Saúde.

A Prefeita Hilda Ribeiro, por sua vez, falou do seu olhar como profissional de saúde, cidadã, mãe e gestora para os lagartenses. “Por isso esse grande cuidado e carinho. Porque se não tivermos saúde, a gente não faria nada. É a nossa preocupação, principalmente neste período de chuva, em levar saúde para as pessoas que estão mais distantes da sede do município. Que Deus abençoe também os motoristas que conduzirão os pacientes aos hospitais e clínicas”, declarou.

Aproveitando a oportunidade, a Chefe do Executivo anunciou a vinda em breve de duas Unidades Pronto Atendimento (UPA’s) que funcionarão 24 horas à nossa disposição e a inauguração do Centro Especializado em Reabilitação (CER) no mês de agosto, que estava paralisada após seis anos em construção e foi reiniciada pela administração. Hilda também falou da alegria da contratação de oito médicos que já estão trabalhando com bastante empenho nas unidades de saúde e os gabinetes odontológicos que estão em funcionamento.

Em seguida, o Deputado Gustinho falou da imensa alegria em trazer para a sua cidade os frutos do seu trabalho na Câmara Federal. “Estou há apenas quatro meses e meio e já conseguimos para Lagarto: ônibus escolares, máquinas forrageiras, motocultivadoras e agora estas ambulâncias, a caminhonete fumacê e os carros”, disse.

Foto: Kiko Monteiro

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/gabinete/item/2767-lagartenses-recebem-tres-ambulancias-e-caminhonete-fumace-da-prefeitura-de-lagarto.html