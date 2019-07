Operação Tapa Buraco prossegue em seis territórios sergipanos

DER atua com sete frentes de trabalhos melhorando as condições de tráfego em rodovias de 10 municípios

O governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) reiniciou desde a última segunda-feira (15) a Operação Tapa Buraco em seis, dos oito territórios sergipanos.

Os serviços têm como objetivo minimizar os transtornos causados aos condutores em alguns trechos da malha viária estadual, ocasionados pelas chuvas e, principalmente, pelo desgaste natural, uma vez que as rodovias estaduais foram construídas há mais de 30 anos, e, a manutenção delas não acompanhou o crescente número de veículos dos últimos anos, sobretudo os de carga pesada.

No Território Centro Sul, as equipes estão trabalhando no município de Simão Dias, na Rodovia SE-361 entre os municípios de Simão Dias e Poço Verde. No Sul Sergipano, os profissionais executam as atividades na SE-160, entre o município de Boquim e o Povoado Colônia 13 em Lagarto. Enquanto que no Território da Grande Aracaju, as ações concentram-se na SE-100, precisamente em trechos da Rodovia José Sarney.

No lado oposto do Estado, especificamente no Território do Alto Sertão, a operação tem continuidade na SE-230, entre o município de Monte Alegre de Sergipe e o Povoado Santa Rosa do Ermírio. Ainda no mesmo território, entre Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão, os condutores que trafegam na SE-230 já notam a diferença na pista de rolamento.

Também no Médio Sertão Sergipano, a Rodovia SE-220 entre o município de Aquidabã e a BR 101, as equipes do DER prosseguem com as atividades, que devem ser concluídas até a segunda-feira (22). No Território do Baixo São Francisco, a operação atua no acesso até a sede de Muribeca pelo Povoado Visgueiro.

Além das sete equipes disponibilizadas na operação tapa buraco, o DER realiza reparos ocasionados por erosão na SE-368 entre o município de Santa Luzia do Itanhy e a BR 101. Já na Rodovia SE-175, entre Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora Aparecida os operários executam os serviços de descida d’água com alvenaria de pedra argamassada. No Território do Alto Sertão, as equipes trabalham com roçagem mecânica na SE-200 entre os municípios de Porto da Folha e Monte Alegre de Sergipe.

