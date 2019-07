PARTE DO TETO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MALHADOR DESABA

19/07/19 - 14:43:22

Parte do teto da Câmara Municipal de Malhador desabou na manhã desta sexta-feira (19) e os trabalhos foram suspensos.

As chuvas que caíram desde a semana passada podem ter provocado contribuido para a queda. Há a possibilidade de os canos de escoamento das águas terem entupidos e com isso atingido o forro que devido a umidade acabou caindo.

Apesar do susto e ter pessoas no local no momento da queda, as informações são de que ninguém se feriu.

O vereadores retomam os trabalhos no dia 2 de agosto.