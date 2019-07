PM do Choque de folga, prende dois homens após assalto com simulacro

19/07/19 - 07:47:17

Nesta quinta, dia 18, por volta das 14h45, no bairro Veneza I, os indivíduos Agnaldo Rodrigues dos Santos Júnior e Marlon David dos Santos Silva abordaram um motociclista e efetuaram o roubo de seus pertences e durante a fuga, os indivíduos não conseguiram conduzir a motocicleta e empreenderam fuga a pé.

Imediatamente, um Cabo lotado no Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), o qual encontrava-se em sua residência, na folga, recebeu o chamado por populares. Diante da situação o PM fez diligências no bairro utilizando seu veículo particular. Após alguns quarteirões o mesmo visualizou os dois perpetradores e fez a abordagem e busca pessoal.

O infratores estavam com o produto do roubo e o simulacro de pistola utilizado para a prática do delito. Todas as partes foram conduzidas a Central de Flagrantes, local em que a vítima fez o reconhecimento dos dois indivíduos e confirmou a utilização do simulacro durante o roubo.

Fonte e foto: Batalhão de Choque