PMAdá início à formação de Núcleo Técnico de Defesa Civil em parceria com CREA

19/07/19 - 17:00:21

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), atua de forma estratégica, com ações da Defesa Civil de Aracaju, para manter o controle sobre situações que possam ocasionar riscos na capital sergipana. Dessa forma, em reunião entre o órgão e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA-SE), nesta quinta-feira, 18, a gestão municipal discutiu a formação de um Núcleo Técnico de Defesa Civil (Nutdec), na capital.

Participaram da reunião membros da Defesa Civil e também do CREA, desde o Presidente do órgão, o Eng. Agrônomo Arício Resende Silva, a técnicos representantes de diversas áreas de conhecimento. Na ocasião, o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado, passou aos futuros membros do Nutdec informações sobre a atuação do órgão. “Exemplificamos algumas situações em que a Defesa Civil trabalha, para que eles comecem a ter uma sensibilidade sobre esse trabalho”, afirma o coordenador.

De acordo com Sílvio Prado, o objetivo da formação desse Núcleo é agregar profissionalmente a atuação do órgão, que, algumas vezes, não possui os profissionais necessários para atender demandas mais específicas. “As áreas de engenharia química, mecânica, elétrica, ambiental, agronômica, são áreas muito específicas. Em alguns casos, a Defesa Civil recebe demandas para as quais são necessários profissionais capacitados para atender de maneira mais técnica e objetiva”, explica o coordenador.

Para o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, essa é uma parceria extremamente importante. “Quando assinamos esse convênio foi na certeza de que vai haver uma somação de esforços em prol de Aracaju. O CREA, com seu corpo de engenheiros e técnicos, nos ajudará bastante nas demandas que temos, e a Defesa Civil de Aracaju com engenheiros competentes, focados na questão específica que nos cabe”, reforçou o gestor.

A parceria com o CREA-SE irá promover um aprimoramento no atendimento às ocorrências, visto que a equipe contará com uma quantidade maior de profissionais qualificados. Segundo o coordenador da Defesa Civil, será possível atender às demandas com um menor tempo resposta, principalmente em momentos de crise.

O secretário Luís Fernando salienta que essas medidas são adotadas com base nas diretrizes do prefeito Edvaldo Nogueira. “O prefeito prega um pensamento fora da caixa, inclusive com a busca por novas parcerias. Porque, a Aracaju que queremos é construída por todos nós, Prefeitura, Sociedade Civil Organizada e a população em geral”, indicou.

Os benefícios também são sentidos pelo CREA. De acordo com o engenheiro agrônomo Arício Resende Silva, apesar da colaboração mútua entre os órgãos já ser antiga, essa oficialização irá ampliar as possibilidades de atuação. “Para o CREA, essa parceria é importante, pois nos permite trabalhar com um órgão já reconhecido pela sociedade e que já faz um trabalho de excelência, inclusive nas situações em que o nosso órgão não pode agir, como é o caso de embargo de obras, intervenção ou isolamento”, considera o presidente do CREA-SE.

Dessa forma, a formação do Nutdec irá garantir à Defesa Civil ainda mais qualidade nos serviços prestados à população aracajuana. “Vamos agregar mais conhecimento à Defesa Civil e, o mais importante, nas mais diversas áreas da engenharia com a disponibilização de profissionais da agronomia e engenharias civil, química, mecânica, ambiental, além da atuação de geólogos”, conclui o presidente Arício Resende Silva.

Foto Ana Luiza Andrade