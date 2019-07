Polícia apresenta acusado de estuprar jovem autista

19/07/19 - 12:54:29

Homem é preso por estupro de vulnerável e por divulgar imagens do crime nas redes sociais

Policiais civis lotados na Delegacia Regional de Tobias Barreto na madrugada desta sexta-feira, 19, prenderam em flagrante de Claudiomar Batista de Oliveira, 27 anos, suspeito de abusar sexulamente de um adolescente de 14 anos, diagnosticado com autismo, na cidade de Tobias Barreto.

Segundo informações do delegado Fábio Pimentel, no começo da tarde da última sexta-feira, 12, uma moça que estava responsável por um menor compareceu a delegacia e disse que reconheceu o menino que aparecia nos vídeos que circulava em grupos de Whatsapp da cidade.

Imediatamente os policiais realizaram as oitivas com o depoimento da moça responsável, e também do adolescente que identificou o Claudiomar como o executor dos atos sexuais no vídeo. Após a confirmação, foi realizada a representação pela prisão temporária do suspeito identificado nas gravações.

“Segundo a vítima, ele estava voltando do supermercado onde ele foi fazer compras para a sua responsável, e na volta foi abordado por três homens que o atraíram dizendo que entregariam a ele uma encomenda para levar até a moça. O menor foi até o fundo de uma casa abandonada com os suspeitos onde foi molestado sexualmente, e enquanto um dos suspeitos filmava o ato, outro homem incentivava Claudiomar a continuar o ato sexual”, completou o delegado Fábio Pimentel.

Com a declaração da prisão temporária os policiais iniciaram as diligências com o intuito de prender o Claudiomar e recolher mais evidências para deixar o inquérito policial com todas as provas necessárias para uma futura condenação.

“Durante a semana colhemos provas que afirmavam a versão da vítima, nesse meio tempo fizemos diversas diligências e ontem a noite por volta das 23 horas recebi um disque denúncia dizendo que o rapaz executor da violência sexual estava na rodoviária da cidade esperando um ônibus para ir para Caruaru/PE”, concluiu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, fez a abordagem no ônibus na saída da cidade e conseguiu identificar Claudiomar e realizar a prisão em flagrante. A Polícia Civil reitera a importância da participação da população colaborando com o trabalho de investigação passando informações através do Disque-Denúncia, telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto assessoria