Prefeitura de Itabaiana antecipa salários dos professores da rede municipal

19/07/19 - 09:45:23

Como é de costume, a Prefeitura de Itabaiana confirmou, mais uma vez, a antecipação do pagamento da folha salarial do magistério. Desta vez, o pagamento referente ao mês de julho será feito nesta sexta-feira, 19.

A data limite para o pagamento da categoria é o quinto dia útil de cada mês, que em agosto cairia no dia 7, mas, desde o primeiro mês de gestão do prefeito Valmir de Francisquinho, a folha salarial dos professores do município é paga geralmente no dia 22 de cada mês. Com essa ação, a prefeitura demonstra a o interesse de valorizar a classe e, assim, promover o desenvolvimento motivacional, educacional e social do Município.

A iniciativa também favorece a economia local, já que o valor da folha de pagamento dos professores gira em torno de mais de R$ 2 milhões. “A receita de uma educação de qualidade é a valorização dos professores e boas condições de ensino. É o que estamos fazendo. Não apenas pagando os salários antecipados da classe e pagando o valor do teto nacional, mas oferecendo locais de trabalho mais dignos”, destaca Valmir de Francisquinho.