Primeira do interior: “Cordelteca” de Lagarto foi inaugurada nesta sexta-feira

O espaço fica anexo a Biblioteca Municipal José Vicente de Carvalho e conta com um acervo de mais de 350 livretos.

A Cordelteca é uma iniciativa do professor, poeta e imortal da Academia Lagartense de Letras, Assuero Cardoso, que conta com apoio total da Prefeitura através da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (SECJESP).

Assuero se confessa realizado:

“Cordel era o meu presente preferido. É uma das mais doces lembranças da minha infância, pois sempre pedia para o meu pai me trazer livretos da feira, numa época em que era comum os poetas comercializarem nas feiras locais algo muito raro ou praticamente extinto na nossa região. Esse espaço pretende preencher esta lacuna e dar oportunidade para as novas gerações conhecerem e valorizarem esta modalidade de literatura que inspirou tantos escritores pelo Brasil a fora”, explicou o anfitrião.

Falando em novas gerações, o evento foi prestigiado pelos alunos do 9º ano do Colégio Nossa Senhora da Piedade (CNSP). De acordo com o professor Rubens Araújo, muitos ainda não haviam tido contato com o Cordel e puderam ver a quantidade de títulos disponíveis para leitura e deleite.

Os alunos assistiram um mini-sarau promovido por uma família de cordelistas do município de Boquim: Ana Reis, José Reis, Ana Caroline e a pequena Ana Sofia. Os convidados produziram dois livretos em homenagem ao anfitrião.

O evento contou com as presenças do secretário da Cultura, da Juventude e do Esporte, Adriano Fontes; da Educação, Eduardo Maia; da Controladoria Rodrigo Freire; da diretora de Cultura da SECJESP, Edclécia Santos e do assessor técnico, André Barbosa.

A xilogravuras que decoram os displays da Cordelteca foram doações do artista plástico lagartense Gorgulho.

Conheça a Cordelteca de Lagarto: Horário de funcionamento: Segundas às Sextas-feiras das 8h às 22h.