Projeto estimula hábito de leitura no Hospital Universitário de Sergipe

19/07/19 - 10:15:20

Incentivar o hábito da leitura e levar um pouco de entretenimento a pacientes internados são alguns dos objetivos do projeto Dose de Leitura, que desde a última quinta-feira, 18, está em execução no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

A ação, aprovada pelo Ministério da Cultura, tem o patrocínio da iniciativa privada, e possibilita a pacientes, acompanhantes e visitantes, além de funcionários, o acesso a exemplares de obras do autor Laé de Souza, conhecido por ser cronista, poeta, produtor cultural e autor de vários projetos de incentivo à leitura.

De acordo com o chefe da Unidade de Atenção Psicossocial do HU-UFS, Alison Moreira, o hospital recebeu pouco mais de 300 livros para esta finalidade. “Fui procurado há cerca de três meses por uma representante do Dose de Leitura. Demonstrei interesse no projeto, até porque a única contrapartida solicitada foi o compromisso do HU de enviar imagens que comprovem que o projeto está sendo executado em nossa instituição”, declarou.

Diversificação

Ele explica que os livros podem ser emprestados ou doados. “São oito tipos de livros, que vão do infantil ao público adolescente, adulto ou mesmo conteúdo adequado para todas as idades”, completa.

As obras seguem pelo hospital com um carrinho de leitura. Para este primeiro percurso, o grupo voluntário Palhaços de Propósito foi o responsável por conduzir o carrinho pelas dependências do hospital e orientar os interessados em ter acesso aos livros. “Esse apoio do Palhaços de Propósito facilitou muito esse contato inicial das pessoas com o projeto, porque eles têm o curso de palhaço de hospital, conhecem as precauções nesse ambiente, têm facilidade de comunicação e têm ainda a questão do entretenimento”, pontuou Alisson Moreira.

A partir de agora, as obras estão sendo expostas em um carrinho que circula pelas dependências do hospital, seja com a condução do Palhaços de Propósito ou com funcionários do HU-UFS. As obras infantis e crônicas são dirigidas a faixas etárias diversas.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Foto assessoria

Por Andreza Azevedo