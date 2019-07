SECRETÁRIO DE TURISMO BUSCA APOIO EM BRASÍLIA PARA LIBERARAÇÃO DE RECURSOS

Com projetos cadastrados no sistema do Ministério do Turismo e dependendo de liberação de recursos, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, viajou para Brasília nesta quarta-feira, 17, em busca de apoio para as obras que beneficiarão a estrutura turística de Sergipe. Ao todo, são cinco cidades beneficiadas com aproximadamente R$ 60 milhões de intervenções estruturantes.

O primeiro encontro do gestor da pasta, junto com sua assessoria, foi com o deputado federal Fábio Mitidieri, que se colocou à disposição para ajudar o turismo no estado marcando uma reunião com toda a bancada. Em seguida, o secretário chefe do escritório do Estado Rio de Janeiro em Brasília, o ex-deputado federal André Moura, também mostrou entusiasmos pelos projetos apresentados e intercederá por Sergipe no encontro com o ministro do Turismo.

As cidades beneficiadas com os projetos são Aracaju, Itaporanga D’Ajuda, Indiaroba, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, conforme descreve o secretário. “O Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, já fez os projetos, conseguimos as licenças e estamos dependendo da liberação dos recursos para início das obras. São projetos importantes que levarão desenvolvimento para estas cidades”, destacou Manelito.

Na capital sergipana os projetos apresentados foram da construção da Orla Sul – que inicia na Aruana e segue até o farol do Mosqueiro, na região conhecida como Viral – e a revitalização do Terminal Rodoviário Luiz Garcia, conhecido como Rodoviária Velha. Em São Cristóvão serão 14 km de recuperação da Rodovia SE-065, conhecida como João Bebe Água.

Já no município de Itaporanga será realizada a contenção e urbanização da Orla da Caueira. Em Indiaroba, as intervenções serão no povoado Pontal, onde será realizado a requalificação urbanística da orla e do atracadouro. Por fim, em Nossa Senhora do Socorro, a Prainha do Porto Grande receberá urbanização em toda sua extensão banhada pelas águas do Rio Vaza Barris.

