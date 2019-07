Prefeitura de Socorro  divulga resultado da prova para o cargo de Conselheiro Tutelar

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), divulgou na tarde da quinta-feira,18, o resultado da prova para o cargo de Conselheiro Tutelar do município para o quadriênio 2020\2024, conforme edital nº 02\2019. Todo o processo de escolha tem a coordenação de CMDCA e fiscalização do Ministério Público de Sergipe.

A prova foi realizada no último dia 14 de julho na Escola Municipal José do Prado Franco, e foi constituída por questões de conhecimentos gerais, como língua portuguesa e informática básica, avaliação psicotécnica e conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA).

No total foram inscritos 164 pré-candidatos inscritos e 18 atingiram a média igual ou superior a 6,0, estando de acordo com o item 81 do edital nº 02\2019, habilitados para as etapas que se seguem. Por decisão do colegiado do CMDCA, em reunião extraordinária realizada na manhã da última quinta-feira, foi decidido que para viabilizar o processo de escolha, ficam igualmente habilitados os 35 pré-candidatos que obtiverem nota entre 5,0 e 5,9, de acordo com resolução nº 20\2019.

Os membros do Conselho Tutelar, titulares e suplentes, serão escolhidos mediante eleição que será realizada no dia 6 de Outubro de 2019 das 08 às 17 horas, por meio de voto facultativo e secreto dos moradores do município, acima de 16 anos e quites com a Justiça Eleitoral.

Acesse https://cmdcasocorro.com.br/ e confira o resultado!