Tribunal faz de Contas

19/07/19 - 08:11:44

Caso desaposente o conselheiro Flávio Conceição, o TCE de Sergipe perpetuará seu jocoso apelido de Tribunal faz de Contas. Vira, de vez, uma casa de reles palpiteiros, especialistas em desacreditados pitacos. Aliás, temendo a forte reação popular contra a manobra em andamento, o TCE suspendeu a sessão de ontem, agendada para decidir quem será substituído por Conceição. Para quem não sabe, o dito-cujo foi aposentado na marra, após ter sido condenado sob a acusação de ter metido a mão grande no dinheiro do povo. Absolvido em 2ª instância, Flávio quer trocar o pijama da punição pela toga e voltar a julgar contas públicas. Difícil vai ser o TCE convencer os sergipanos que o gajo é um santo e que suas decisões merecem crédito. O mais provável é o povo protestar contra esse “faz de contas”. Prova disso foi dada por sindicalistas que, durante a sessão de ontem, distribuíram pizza e doce de leite em frente à Corte de Contas. O protesto visou justamente protestar contra a suspeita desaponsentadoria do conselheiro, figura de proa entre os condenados na rumorosa Operação Navalha. Crendeuspai!

Com Haddad

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) foi a São Paulo participar de uma série de reuniões sobre a oxigenação do partido com vistas às eleições de 2020. Entre um debate e outro, Eliane conversou com o petista Fernando Haddad, candidato derrotado à Presidência da República. Os dois discutiram sobre a participação do PT na última disputa presidencial e avaliaram os desafios da legenda para as eleições do ano que vem. Ah, bom!

Porta errada

Alguém precisa avisar ao secretário estadual de Turismo, Manelito Franco, que o ex-deputado federal André Moura (PSC) é adversário do governo Belivaldo Chagas (PSD). Talvez sem saber disso, o jovem foi à Brasília pedir a André que lhe ajude a liberar uns trocadinhos junto ao governo federal. Ora, atarefado como secretário do Rio de Janeiro, Moura não tem tanto tempo assim para defender os interesses de Sergipe. Pelo visto, Manelito terá que bater em outras portas. Misericórdia!

PF no laranjal

E a Polícia Federal está apurando como alguns candidatos sergipanos a cargos eletivos gastaram os recursos do fundo de campanha. Pelo que a PF já apurou, teve gente que torrou quase R$ 400 mil para obter menos de 200 votos. A suspeita é que estamos diante de um grande laranjal, regado com o dinheiro do contribuinte para fazer a alegria de políticos manhosos. Estão na mira dos agentes federais candidatos do MDB, PSB e PSDB. Cruzes!

Os sem títulos

Quem não votou nas três últimas eleições precisa se regularizar. Caso contrário, não pode tirar passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista, etcétera e tal. Só em Sergipe são mais de 24 mil pessoas nessa situação. A maioria dos faltosos (9.655) vota em Aracaju. Para regularizar a situação basta o suplicante pagar uma multa de R$ 3,51 por turno de votação que faltou e comparecer depois ao cartório eleitoral para “limpar” o nome. Aff Maria!

De olho na capital

Após a trágica administração do ex-prefeito João Alves Filho, o DEM quer voltar a governar Aracaju. Novo presidente estadual do partido, José Carlos Machado sonha em ter o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) como candidato da legenda a prefeito da capital. O diabo é a fidelidade partidária, que impede Gilmar de pular a cerca para o terreiro demista. Enquanto discute sobre sucessão, Machado tenta ser inocentado da acusação de ter contratado servidores fantasmas quando era vice de João Alves. Homem, vôte!

Marcha vermelha

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizará em Aracaju, no próximo dia 25, a 17ª Marcha Estadual pela Reforma Agrária e pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A concentração acontecerá às 8h, na praça Ronaldo Calumby Barreto, no Conjunto residencial Tiradentes. Devem participar do ato dirigentes, lideranças, assentados e acampados de todo o estado. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Pequeno adjuntório

O Ministério do Desenvolvimento Regional prometeu liberar uma pequena ajuda para os municípios sergipanos atingidos pelas fortes chuvas. Segundo o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), serão liberados R$ R$ 600 mil para Riachuelo, Japaratuba e Santa Rosa de Lima. Como dizem os cristãos, quando dada de bom coração, por menor que seja a esmola é bem vinda. Vixe Santa!

Terra arrasada

E Márcio Macedo, o vice-presidente nacional do PT, anda preocupado com a hipótese de a Universidade Federal de Sergipe não reiniciar as aulas por falta de grana. O moço lembra que durante os 13 anos de governo do PT, a UFS teve uma expansão nunca vista. Segundo Macedo, “infelizmente, o que vemos hoje é uma destruição deste legado em nome de uma ideologia fascista implementada por Jair Bolsonaro”. Marminino!

Troca de comando

A Capitania dos Portos de Sergipe trocará de comando na próxima sexta-feira. O capitão Alessandro Pires Black será substituído pelo também capitão Guilherme Conti Padão. O militar que sai diz ter cumprido sua missão em Sergipe, citando e as ações da Marinha no campo social e o destaque dado por ele ao Farol de Aracaju. Carioca de nascimento, Conti Padão torce para continuar as parcerias entre a Capitania dos Portos e a sociedade civil. Então, tá!

Cena urbana

Ocorreu em Aracaju: uma jovem sai da faculdade e se dirige até seu carro, estacionado no trecho seguinte. Um elemento desce de um taxi, caminha tranquilamente até ela e, bruscamente, lhe toma das mãos o telefone celular. O bandido corre e entra no taxi, que sai em disparada. Atônita, a vítima não conseguiu nem mesmo anotar a placa do carro alugado pelo ladrão. Cruz credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 5 de outubro de 1929.

