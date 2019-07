VALADARES FILHO DIZ QUE “CHEGOU PARA RESOLVER” FOI PURA FALÁCIA

19/07/19 - 12:34:23

O ex-deputado federal e presidente do PSB de Sergipe, Valadares Filho, utilizou as redes sociais para criticar declaração do governador Belivaldo Chagas durante entrevista em uma emissora de rádio na manhã desta sexta-feira (19).

Na entrevista o governador relatou que está com dificuldade para pagar a folha do mês de julho e que os servidores podem ficar sem receber os vencimentos dentro do mês. “A declaração demonstra um verdadeiro estelionato eleitoral daquele que disse que “chegou pra resolver”. Sergipe vive o pior momento econômico da sua história e não vemos nenhuma ação concreta desse governo que nos coloque novamente no caminho do desenvolvimento, só temos falácia”, criticou.

Da assessoria