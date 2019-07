Vereador cabo Didi pede ao governador que convoque bombeiros aprovados em concurso

19/07/19 - 07:51:02

Indignado com a atitude do Governador Belivaldo Chagas, que tem desprezo pelos militares do nosso Estado, o vereador Cabo Didi (sem partido), esteve ontem (18), falando ao blog Espaço Militar, pedindo a compreensão do governador para que possa convocar não só os concursados da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), mas também os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE).

“Precisamos usar dos mesmos critérios com todos. O que não é admissível é o governo usar dois pesos e duas medidas com os militares que estão sempre nas ruas, lutando pela segurança da população,” frisou o vereador Cabo Didi.

Hoje, o Corpo de Bombeiros tem um efetivo bastante baixo, necessitando que seja feita a convocação destes aprovados para atender melhor a comunidade sergipana.

Matéria do blog Espaço Militar