Vereador Zezinho sobre o Nestor Piva: “Não se mexe em time que está ganhando”

19/07/19 - 12:19:43

No final da tarde da última quarta-feira (18), o vereador Zezinho do Bugio se deslocou até a UPA Nestor Piva, localizada na zona norte de Aracaju, para fiscalizar e conferir de perto o serviço que vem sendo oferecido à população e destacou as mudanças que são vistas depois da terceirização.

O vereador foi recebido pela diretoria do Centro Médico do Trabalhador, que vem administrando a Unidade de Pronto Atendimento há seis meses. “Devo destacar que sempre estou por aqui acompanhando o povo e vejo o quanto tem mudado a forma de atender. Hoje, faço esta visita surpresa para conhecer todas as instalações, conversar com os funcionários e também ouvir a população. Como os próprios usuários falam, o atendimento está melhor e mais organizado. Sem dúvidas, saio contente com o que vi”, expressou o vereador.

Zezinho aproveitou para destacar a postura da gestão municipal. “Não tenho medo de dizer que Edvaldo Nogueira acertou muito com a decisão da terceirização, pois os aracajuanos não poderiam ficar sem atendimento. Quem ganhou foi a população”, disse. “E mandou um recado para o prefeito: não se mexe em time que está ganhando. Não estou defendendo empresa, mas sim a qualidade da saúde de qualidade que eu estou vendo e a população está recebendo”, finalizou o parlamentar.

Para a equipe gestora, a visita do vereador foi de grande importância para a credibilidade do trabalho realizado. “Ficamos felizes com a visita do vereador, pelo fato de ser um legítimo representante da comunidade aracajuana. Zezinho que conhecia a realidade antes do Centro Médico do Trabalhador assumir, percebe a mudança na estrutura e qualidade na disponibilização dos serviços na UPA Nestor Piva”, disse Jória Dias, gerente da Unidade.

Assessoria de Comunicação