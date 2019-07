Violonista Ricardo Vieira é uma das atrações da edição de julho do Quinta Instrumental

19/07/19 - 10:00:10

Realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Funcaju (Fundação Cultura de Aracaju), o projeto Quinta Instrumental apresenta, em sua edição de julho, na próxima quinta-feira, dia 25, o trabalho do violonista sergipano Ricardo Vieira, artista que fará a abertura do evento e é um dos grandes nomes da música instrumental em Sergipe.

O Quinta Instrumental recebe o público a partir das 19h, na Praça General Valadão. Subirá ao palco do projeto, além de Ricardo Vieira, a flautista norte-americana Julie Koidin e o compositor argentino Daniel Quaranta.

“Estou preparando uma mix das minhas influências com ênfase em minha atual fase, na qual busco uma leitura poética das minhas emoções expressas pela arte sonora, seja Violao solo ou música mista (eletroacústica). Desejo imensamente compartilhar emoções e paisagens sonoras com meus contemporâneos. Sem dúvida, motivo de grande alegria para mim. Parabenizo e agradeço, em alto e bom tom, a Funcaju e a toda equipe envolvida nesse projeto que é importante e necessário”, diz Ricardo.

Ao lado de Daniel Quaranta, Ricardo Vieira irá executar algumas obras num “Duo Imaginário” (Violão e Eletroacústica). Segundo ele, a ideia principal consiste em levar o público a uma experiência além do tradicional padrão de apresentações violonísticas, estimulando uma escuta imagética e sinergética ao longo da apresentação. “Em determinados pontos da apresentação o público terá participação ativa na performance, interagindo com os artistas”, explica.

Para o músico sergipano, é motivo de muito orgulho se apresentar em um evento como o Quinta Instrumental, um projeto de fomento e valorização da música instrumental sergipana. “Como artista brasileiro e, sobretudo, sergipano, apresentar meu trabalho em um projeto tão especial, importante e extremamente necessário, ainda mais nesse momento histórico em que muitas forças são direcionadas para desvalorização da cultura e da arte, é motivo de muito alegria e prazer. Em suma, muito feliz com esta oportunidade”, afirma Ricardo.

O músico

Ricardo Vieira é compositor, violonista, arranjador e produtor musical. No universo da Música Popular, atuou em diversas frentes de trabalho, sempre focado em gêneros genuinamente brasileiros. No cenário sergipano atuou ao lado de grandes artistas locais, em estúdios e palcos, tanto como arranjador e diretor musical, quanto violonista. Como produtor musical gravou o CD e websérie intitulados “Xangai em Cantingueiros” (2017) ao lado do cantador Xangai. No mesmo ano, lançou o CD “Chegada”, junto com o gaitista Júlio Rêgo, atuando ainda em diversos projetos como arranjador e diretor musical.

Fonte e foto AAN