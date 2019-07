Zezinho Sobral solicita perfuração e instalação de poços artesianos em Arauá

19/07/19 - 04:28:00

Atendendo a um pleito de moradores do município de Arauá, especialmente os que residem na zona rural, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na manhã desta quinta-feira, 18, na Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) para conversar sobre a instalação de poços artesianos. O parlamentar foi recepcionado pelo presidente Paulo Sobral e explicou a necessidade da demanda.

“O poço artesiano auxilia no dia a dia do homem do campo, no plantio, no cuidado com os animais. É a alternativa para fortalecer o abastecimento das comunidades rurais e contribuir com a agricultura familiar”, pontuou Zezinho Sobral.

Durante a reunião, o presidente Paulo Sobral explicou que já existem projetos para a perfuração de poços nos povoados Progresso, Palmeirinha, Eugênia, Poços, Camboatá e da Comunidade Buril.

Na opinião do deputado Zezinho Sobral, a instalação vai agregar à região. “Recebemos a demanda e encaminhamos à Cohidro. O presidente informou que os técnicos já estão realizando estudos, avaliação de profundidade, análise da vazão para, a partir do mês de agosto, iniciar os trabalhos de perfuração. Sabemos que o período é de chuvas intensas, mas o abastecimento de água precisa acontecer em todas as épocas para garantir qualidade de vida e sustentabilidade ao homem do campo”, complementou.

Fonte e foto assessoria