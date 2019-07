CAIXA REALIZA AÇÕES ESPECIAIS PARA O SETOR DO COMÉRCIO NO MÊS DE JULHO

20/07/19 - 05:52:12

Clientes contarão com taxa exclusiva para crédito parcelado

Em homenagem ao dia do comerciante, comemorado em 16 de julho, a CAIXA faz ações especiais para o Setor do Comércio no decorrer de todo o mês de julho. Nesta ação exclusiva para os comerciantes, os clientes terão condições especiais em crédito parcelado, a partir de 1,39% a.m.. Além disso, o comerciante que abrir conta na CAIXA terá isenção na cesta de serviço pelo período de seis meses.

Segundo pesquisa do SEBRAE de 2018, o setor do comércio representa aproximadamente 48% da distribuição das Micro e Pequenas Empresas por setor econômico, e contribui para o crescimento do país. “Esta iniciativa tem como objetivo promover o fortalecimento da relação com este público específico, buscando o reconhecimento da marca CAIXA através da oferta de produtos e serviços diferenciados para essa categoria de profissionais”, destaca Júlio Volpp, vice-presidente de Modelos de Negócios de Varejo da CAIXA.

Outra ação será realizada em parceria com a CAIXA Seguradora, abarcando 27 municípios brasileiros, para reconhecimento e valorização dos clientes do setor do comércio. Para tanto, serão realizadas visitas de relacionamento a alguns clientes, pré-selecionados nesta campanha, para presenteá-los com 2 pares de ingressos de cinema, nas cidades que possuem a rede Kinoplex.

Assessoria de Imprensa da CAIXA