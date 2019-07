GOVERNO ESTADO E INFRAERO ELABORAM ESTRATÉGIAS PARA MAIS VOOS EM ARACAJU

20/07/19 - 07:05:37

As Secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz), do Turismo (Setur) e Infraero realizaram na manhã desta sexta-feira, 19, uma reunião para discutir estratégias direcionadas à ampliação no fluxo de passageiros no Aeroporto de Aracaju e ações coligadas ao fomento do turismo no Estado, demandas levantadas pelo governador Belivaldo Chagas.

A iniciativa tem como objetivo a realização de estudos contínuos para melhor aproveitamento dos voos disponíveis, além de buscar identificar, de forma técnica, oportunidades de implementação de novos voos, assim como a atração de novas empresas com rotas que liguem ao destino Sergipe.

De acordo com o secretário da Fazenda, Marco Antonio Queiroz, com a troca de informações com a Infraero, o governo busca subsidiar ainda mais o desenvolvimento de projetos voltados para a área do turismo, ampliando o fluxo de passageiros no aeroporto e inserindo cada vez mais Sergipe nos roteiros turísticos do país.

“Estamos falando de uma análise com dados técnicos, para identificar de que forma é possível aumentar a ocupação de assentos nos voos já existentes, discutir estratégias de melhor operacionalização da infraestrutura do aeroporto para atrair novos vôos e incentivar novas rotas. São ações conjuntas do governo com a Infraero, afinal, queremos também auxiliar no que pudermos, a melhorar a operacionalização do aeroporto”, explica.

Focado em fortalecer o turismo em Sergipe, o gestor da pasta, Manelito Franco Neto, afirma que este trabalho conjunto trará excelentes resultados. “O governo do estado está trabalhando de forma conjunta para fortalecer o turismo como um todo. A partir de agosto teremos o retorno do voo Aracaju/Salvador pela Azul e até o fim do ano Aracaju/Campinas, e tenho certeza que a companhia irá trazer novas rotas com estas medidas”, salienta Manelito.

Foto: Submark/Sefaz

Por Helber Andrade