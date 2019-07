JOÃO ALVES: ÚLTIMO BOLETIM MÉDICO DIZ QUE ELE ESTÁ ACORDADO E MELHORANDO

20/07/19 - 08:11:22

O último boletim médico divulgado pelo hospital Santa Luzia, em Brasília, onde encontra-se internado o ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, desde o dia que teve um mal subido em sua residência, diz que ele está se recuperando e acordado, porém em “ventilação mecânica artificial não invasiva”.

Segundo a note divulgada nesta sexta-feira (19), “o paciente João Alves Filho foi retirado da ventilação mecânica artificial invasiva devido a melhora no quadro clínico e respiratório. No momento, ele está em ventilação mecânica artificial não invasiva. Permanece no CTI, acordado e mantendo o quadro neurológico”.