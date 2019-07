Os radicais não sobrevivem

20/07/19 - 00:22:14

Não existe Governo sem oposição, claro! É característica da boa democracia. Sem que haja oposição tudo é ditadura. Em 1964, por exemplo, o golpe militar deu asas ao MDB, exatamente para camuflar um regime de exceção. Mas todos sabem que os anos comandados pelos generais não foram fáceis e nem de longe se tratava de democracia, inclusive pelo fim das eleições a governadores de Estado, pela censura e contra direitos dos cidadãos, como pensar diferente, por exemplo.

Nos dias de hoje há necessidade da presença de opositores que defendam o Estado e representem à insatisfação da sociedade. Um bom trabalho de reparos a atos falhos do Governo não apenas requer equilíbrio, mas sensatez para oferecer soluções ao que parece errado e prejudicial ao povo. A crítica às causas pessoais não serve ao Estado. Ela é dominada por ódios e rancores da tribo de cada um, por questões que não interessam à sociedade como um todo.

A oposição tem que pensar grande para adquirir confiança e credibilidade.

O Estado tem problemas? Claro que tem. E muitos. Provocados nesse momento? Claro que não. Eles são históricos, descendem de outros Governos que preferiram à promoção política, que a reestruturar um Estado que beirava ao precipício. A oposição séria, serena, bem intencionada e eficiente não busca apenas por o “dedo na ferida” de forma fútil, com objetivo claro de desqualificar o adversário. Precisa receitar bons medicamentos para “curar os erros” e exigir que eles sejam utilizados sempre que necessário. Seria esse o formato que a sociedade aprovaria.

O senador Alessandro Vieira, apesar de “muito verde” no mandato e na política, tem feito uma oposição responsável e se volta mais para questões de ordem nacional. Há quem afirme que ele utiliza táticas para atingir adversários via grupos sociais, mas, pessoalmente demonstra que quer oferecer sugestões para solucionar problemas. Aliás, é isso que ele anuncia que fará na segunda-feira, em um encontro com o governador Belivaldo Chagas, para ajudar a solucionar problemas graves do Estado, o que também é dever da oposição.

Sinceramente, criticar só para mostrar que é contra, não fascina e não credencia para outro mandato. Aliás, isso está bem claro: os radicais não sobreviveram.

Rodrigo busca gastos

O deputado Rodrigo Valadares (PTB) protocolou ontem oficio na Secretaria da Comunicação do Governo para saber gastos com a imprensa desde 2017 até agora.

** Quer saber quanto é pago a veículos de comunicação (incluindo blogs e portais) para divulgarem “fakes news contra mim e outros membros da oposição”.

*** Essa insinuação atinge a toda a imprensa, que passa a ser acusada de ser financiada para publicar notícias mentirosas contra opositores.

Publica nas redes

Rodrigo Valadares publicou o seu pedido de gastos com a imprensa no Instagran, onde se inclui como “uma das vítimas de ataques em blogs, inclusive em cidades do interior”.

*** Rodrigo disse que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e a vereadora Emilia Correa (Patriota) também são atacados.

Quanto a Alessandro

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse que a Polícia Federal está apurando a origem de ataques contra ele e vê evidência de que a motivação é política.

*** – Mas vou aguardar as motivações para apontar culpados, disse que “provavelmente é de Sergipe pela forma de distribuição local do material falso”.

*** Alessandro disse ainda que não vai afirmar nada antes dos resultados das investigações e nem fará acusações.

Agenda marcada

Alessandro Vieira já disse que não faz oposição para atirar pedras, mas para ajudar. Tanto que segunda-feira terá reunião com o governador Belivaldo Chaga para oferecer soluções, “principalmente sobre o Turismo”.

*** O senador pelo Cidadania tem exibido prudência em relação à sua posição, porque representa a sociedade.

Viagem a Canindé

O governador Belivaldo Chagas (PSD) dormiu, ontem, em Canindé do São Francisco e hoje cedo participa da Festa do Leite em Santa Rosa do Ermírio, onde estará ao lado de lideranças políticas da região.

*** Por volta do meio-dia de hoje, Belivaldo retorna a Canindé e almoça na fazenda do jornalista Luis Eduardo Costa, junto com outros líderes do sertão.

*** Uma das iguarias do cardápio será buchada de bode, que Belivaldo tanto gosta.

Felizola e mudanças

O secretário geral de Governo, José Felizola Filho, foi o entrevistado de ontem do radialista André Barros. Disse que o Governo tem direito de fazer mudanças na equipe quando for necessário.

*** Felizola confirmou, entretanto, que não haverá qualquer mudança agora e que o secretário da Saúde, Valberto Lima, permanecerá à frente da Pasta.

Reunião importante

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) participou de uma reunião considerada “importante” com dirigentes de um grande partido em Sergipe. Mostrou-se animado com o encontro.

*** Durante a reunião, Gilmar foi convidado para filiação e, provavelmente, para disputar a Prefeitura de Aracaju. Outras conversas vão acontecer…

PSB vai anunciar

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, virá a Sergipe no final de agosto para participar de reunião e anunciar que o partido terá candidatura própria à Prefeitura de Aracaju.

*** Não será anunciado o nome do provável candidato, porque a escolha acontecerá mais adiante.

PRB se diz tranquilo

O ex-deputado Heleno Silva diz que “nós do PRB estamos tranquilos. Estamos nos agrupando em todo o Estado para eleger prefeitos”.

*** Heleno anuncia que o PRB terá candidato em várias cidades de todas as regiões do Estado, incluindo o sertão, “estamos nos preparando para sairmos fortalecidos”.

Conversas em Aracaju

Heleno Silva disse ainda que em Aracaju o PRB teve encontro com o PT, mas o prefeito Edvaldo Nogueira pediu para dialogar com o partido “e com certeza teremos essa conversa”.

*** O PRB não sabe o resultado do encontro [claro], mas nessa reunião com Edvaldo – segundo Heleno – “é claro que Belivaldo tem que estar no meio, porque mantemos a mesma palavra de que a nossa decisão vai passar pelo governador”.

Discutir eleições

O presidente municipal do PSC, Clóvis Silveira, anunciou que hoje estará reunido com membros do partido, para discutir as eleições de 2020. Segundo Clóvis, a eleição para prefeito ainda vem sendo discutida pela legenda.

*** O PSC está conversando com outros partidos para a formação de um bloco. A reunião deste sábado é para orientar, mas as próximas serão para definir caminhos.

Onde anda a oposição

Almoçando ontem em uma cidade do interior, três lideranças perguntaram-se: “cadê a oposição em Sergipe?” Concluíram que o Estado não tem oposição respeitosa e construtiva.

*** Um deles considerou que “André Moura e Valadares juntos destruíram a oposição e não se tem um referencial”.

*** Os três concordaram que o nome do senador Alessandro Vieira está “focado só nos temas nacionais” e o Governo navega com problemas, mas sem oposição e combate.

Uma boa novidade

O ex-presidente da OAB, Henri Clay, se movimenta para ser candidato a prefeito de Aracaju. Ele foi o segundo mais votado para senador na Capital, nas eleições de 2018.

*** Henri Clay está procurando uma legenda para filiar-se com o objetivo de candidatar-se à Prefeitura.

Subsídio dá bronca

O MDB nacional mandou notificar todos os deputados federal e estadual – também os vereadores – que terão de descontar 5% dos seus subsídios brutos. Para os vereadores apenas 3%.

*** O presidente do partido em Sergipe, Fábio Reis, aceitou sem problemas, o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, também.

*** Mas os deputados estaduais Zezinho Guimarães e Garibaldi Mendonça não querem pagar nada. Vão manter essa posição de forma irreversível, mesmo que o partido os expulse.

Um bom bate papo

Sem excessos – Houve exagero na previsão meteorológica para Aracaju e ventos muito fortes e chuvas torrenciais. Até às 22 horas de ontem houve quase normalidade.

Chama de Paraíba – O presidente Jair Bolsonaro chamou o Nordeste de “Paraíba”. É nas “conversas informais” que vemos o que ele pensa do povo brasileiro.

Tom de deboche – Os governadores do Nordeste ficaram muito chateados com a forma como Bolsonaro se dirigiu aos nordestinos, dando um tom de deboche.

Mais ou Menos – Clovis Silveira diz: “O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos.

Retomar conversas – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) aproveita o período e fez uma viagem para descanso. Quando retornar vai retomar contatos.

João vai bem – O ex-governador João Alves Filho está desacordado, ouve música e fez uma tomografia que não acusou nada. Sua recuperação surpreende os médicos.

Vai à festa – O deputado Zezinho Sobral está em Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, onde participa da festa “Amigos do Leite”.

Sobre vacina – Subtenente Edgard Menezes diz que se Bolsonaro desenvolvesse uma vacina para curar o câncer, fariam campanha para o povo não se vacinar.

Quebra o clima – Edvaldo Nogueira (PCdoB) pode não ser mais bem vindo ao PDT. Essa aproximação com o padre Inaldo, prefeito de Socorro, quebra o clima.