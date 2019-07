PAIS DEVEM TER CUIDADOS REDOBRADOS COM OS FILHOS RECÉM NASCIDOS

20/07/19 - 06:00:15

Saiba sobre a posição ideal para os bebês dormirem, os banhos, as vacinas, os cuidados com o umbigo e o primeiro passeio

O nascimento de um bebê é sempre um misto de muita alegria e ansiedade, mas para que esse bebê cresça saudável é preciso uma série de cuidados. A médica da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), Renata Tavares da Silva, explica sobre a posição ideal para os bebês dormirem, os banhos, as vacinas, os cuidados com o umbigo e o primeiro passeio.

“O ideal é que deixemos o bebê dormir sempre de barriga para cima (posição decúbito dorsal). Isso já previne a morte súbita dos bebês. O berço tem que ser o mais limpo possível, sem muitos adereços para enfeite, sem travesseiro. Cobrir a criança até o umbigo com o lençol, justamente para evitar asfixia. Até os dois anos o bebê pode dormir no quarto dos pais, mas sempre na sua caminha e nunca entre os pais”, explicou Renata.

Quanto às visitas ela orientou que no início sejam apenas pequenas visitas de parentes próximos, saudáveis. A partir do segundo mês, quando o bebê já recebeu as primeiras doses das principais vacinas, pode aumentar as visitas. “Sempre que alguém for visitar o bebê, ao manuseá-lo, é indispensável a higiene das mãos. Não é bom beijar os bebês, as vezes partículas de agentes infecciosos podem ser transmitidas pelo contato íntimo e isso adoecer o bebê”, alertou a médica.

A pediatra comentou sobre a temperatura para os banhos. “Devemos sempre aquecer a água e deixá-la confortável para o bebê. Isso evita também a hipotermia. Podemos testar a temperatura da água com o dorso da mão ou mesmo com o auxílio dos termômetros de banheira, que deve estar entre 36-37 graus. O cuidado com o umbigo é simples, limpeza com álcool 70 sempre que possível, no mínimo três vezes por dia”, ressaltou Renata.

Vacinas

Sobre as fraldas ela disse que sempre que elas estiverem sujas, melhor que se troque para evitar as assaduras. “O tempo varia de bebê para bebê e sobre o primeiro passeio, normalmente pode ser feito após os seis meses quando a criança receber também algumas doses adicionais das vacinas”, atentou a médica pediatra, alertando também para a vacina dos bebês. “É imprescindível para o bem-estar e saúde da criança manter as vacinas em dia, isso porque o bebê ainda está com a defesa deficiente e à medida que vacinamos, damos a eles estímulos para que o sistema imunológico (de defesa) produza os anticorpos”, orientou a pediatra.

Foto Flávia Pacheco

ASCOM SES