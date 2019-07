POLICIAIS DO 6º BPM AGEM RÁPIDO, TROCAM TIROS COM BANDIDOS E RECUPERAM CARRO

20/07/19 - 06:51:49

Policiais Militares do 6° BPM em Estância agiram rápido e conseguiram recuperar um veículo após receberam uma informação a respeito do roubo.

Assim que foram comunicados do fato, a guarnição de serviço e integrantes do GETAM do Batalhão, fizeram rondas e conseguiram localizar o veículo que estava em poder dos marginais.

Ao notarem a presença dos militares, os suspeitos deflagaram tiros contra a guarnição, mas não conseguiram alvejar os PMs. Em resposta, os policiais revidaram, porém os bandidos conseguiram fugir por uma região com um matagal extenso.

O veículo foi conduzido a Delegacia de Estância a fim de ser entregue ao proprietário.