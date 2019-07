PRESIDENTE DO TJ/SE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO EM MURIBECA

20/07/19 - 06:00:31

O desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, decidiu na tarde desta sexta-feira (19) manter a realização da festa do São Pedro, que está programada para acontecer entre os dias 19 e 21 de julho, no município de Muribeca.

Em seu entendimento, o desembargador diz que os argumentos apresentados pela defesa do município são válidos, já que a não realização do evento implicaria em uma lesão à economia pública.

A festa havia sido suspensa após o pedido do Ministério Público de Sergipe, e a desembargadora Iolanda Santos Guimarães determinou que o Município de Muribeca cancele a “Festa de São Pedro”, agendada para este final de semana (19, 20 e 21 de julho).

Segundo o MP, a realização do evento afetará a saúde financeira do Município, impossibilitando a adoção das medidas necessárias a fim de sanar as irregularidades apontadas no relatório do CRO/SE.

Foto: Prefeitura de Muribeca