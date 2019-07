VIGILÂNCIA AMBIENTAL IRÁ MONITORAR A QUALIDADE DA ÁGUA DE RIACHUELO

20/07/19 - 09:11:02

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Vigilância Ambiental, estará em Riachuelo na próxima segunda-feira, 22, município atingido pelas fortes chuvas, para fazer o monitoramento da água fornecida por carros pipas e pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Como o abastecimento de água foi interrompido e está voltando aos poucos para as residências das pessoas, haverá a coleta para análise.

O gerente de Vigilância Ambiental da SES, Alexsandro Xavier Bueno, destaca que a iniciativa do governo do Estado tem como objetivo assegurar a saúde da população. “Verificamos com a prefeita e secretário de Saúde a situação caótica do município e, como a água está retornando aos poucos, e ainda existe abastecimento por caminhão pipa, queremos saber como estão essas águas e também a qualidade da que está retornado às torneiras das pessoas, para assim serem tomadas as medidas cabíveis”, conta .

Ainda de Acordo com o gerente, em alguns casos pode ser distribuído o hipoclorito de Sódio. “Se necessário, vamos tomar medidas como a distribuição de hipoclorito de sódio, a orientação sobre como utilizar nesse período de reabastecimento, que é uma opção para desinfecção da água”, disse.