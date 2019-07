12 ÓRGÃOS ABREM INSCRIÇÕES NESTA SEGUNDA-FEIRA PARA PREENCHER QUASE 800 VAGAS

Os salários chegam a R$ 16.406,20 na Prefeitura de Luzerna (SC), que tem 7 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As inscrições terminam no dia 20 de agosto, e devem ser feitas pelo site da organizadora.

Somente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA – GO), há 289 vagas. Para se candidatar, é preciso ter ensino médio ou superior completo. A remuneração chega a R$ 8.514,45, e as inscrições devem ser feitas até o dia 9 de setembro no site da organizadora.