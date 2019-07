Adema e Pelotão Ambiental flagram degradação ambiental em Rosário do Catete

Em uma fiscalização de rotina realizada por técnicos da Administração Estadual do Meio Ambiente – Adema, nessa sexta-feira (19), com o apoio do Pelotão Ambiental e da Polícia Militar do Estado de Sergipe, foi verificada a degradação ambiental numa propriedade localizada no município de Rosário do Catete/SE.

No local, foi constatado pela engenheira agrônoma da Adema, Priscilla Santana e pela engenheira florestal, Aline Moura que houve supressão de algumas plantas nativas, intervenção em Área de Preservação Permanente – APP e preparação do solo.

A proprietária da fazenda relatou que iria fazer o plantio de cana de açúcar, porém foi constatadoa que a mesma não tinha feito a solicitação da licença ambiental.

A Adema portanto, orientou a proprietária a tomar as devidas medidas cabíveis para a regularização de seu plantio de cana.

A Adema informa a população que possui um canal aberto com a sociedade pelo aplicativo disponível para sistema Android e IOS, nas suas plataformas com o nome Adema Sergipe, como também pelo número de plantão 9.8818-7558.