Belivaldo anuncia investimentos na produção leiteira durante evento em Poço Redondo

21/07/19 - 08:26:10

O governador Belivaldo Chagas esteve, na noite desta sexta-feira (19), no povoado de Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, Alto Sertão sergipano, para participar da 10ª edição da festa Amigos do Leite – principal evento do segmento leiteiro do estado de Sergipe.

Na ocasião, o governador anunciou investimentos na produção leiteira do semiárido sergipano. Um deles foi a assinatura do Termo de Cooperação do Programa de Incentivo ao Cultivo de Palma Forrageira para alimentação animal, o programa “Mais Palmas para o Sertão”. Ainda durante o evento, o governador anunciou a ampliação do Programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) e apresentou os primeiros resultados.

“Esse evento que tem colocado Sergipe em destaque nacional pela qualidade do plantel hoje que se cria nessa região e pela quantidade de leite que produz. Em termos de governo, a gente apoia cada vez mais esse evento, e vamos ampliar também a nossa participação com o projeto de produção de palmas, para que a gente apoie também os pequenos produtores, porque o bonito daqui da região é que não são apenas os grandes produtores, mas principalmente os pequenos produtores que fazem com que tenhamos esse resultado tão positivo que nós temos aqui no estado”, declarou o governador.

O prefeito de Poço Redondo, Junior Chagas, agradeceu a presença do governador e os investimentos realizados na região, e aproveitou a oportunidade para solicitar apoio para a construção do novo parque de exposições do município.

“O ouro branco, como assim chamamos nosso leite, a cada dia aumenta sua produção. Estamos concluindo o projeto do parque e se cada deputado da bancada colaborar, teremos recursos suficientes não apenas para construir nosso parque de exposições, mas também o parque de vaquejada. E o governador já sinalizou que tem interesse na conclusão desse projeto, para que o governo do estado também possa nos ajudar”, disse o prefeito.

Sementes de Palma

Para a distribuição de Sementes de Palma Forrageira, cerca de R$ 1 milhão será investido pelo governo, com recursos do Fundo de Combate à Pobreza (Funcep), através de cooperação firmada entre Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho (Seit) e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), com execução da Emdagro.

Serão beneficiados 882 pequenos produtores de 12 municípios com a entrega de 3.000 milheiros de raquetes de palma forrageira, resistentes à cochonilha do carrmim, e cerca de 3.500 sacos de fertilizante.

Os municípios que serão contemplados com a entrega são: Porto da Folha, Monte Alegre, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Gararu, N. Sra. Da Glória, N. Sra. De Lourdes, Itabi, Aquidabã, Poço Verde, Simão Dias e Tobias Barreto.

Resultados da IATF

Ainda durante o evento, o governo do Estado apresentou os primeiros resultados do Programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). A partir deste programa, realizado pelo governo de Sergipe em 2018, nasceram 162 bezerros, provenientes das vacas leiteiras inseminadas com sêmen de animais de alta linhagem das raças Holandesas, Girolando e Gir Leiteiro.

“Esse é o compromisso de todos que fazem o governo do Estado, com essa região da produção do leite, que é exemplo para o Brasil. Temos aqui, fruto desse projeto de inseminação, bezerros e bezerras, e nós vamos avançar nesse projeto de inseminação em todo estado de Sergipe. Nesse primeiro momento vamos atender 270 produtores e 1.215 vacas serão inseminadas, para que a gente melhore esse plantel inteiro”, reforçou Belivaldo Chagas.

O projeto, desenvolvido pela Seagri, em parceria com o Banese, tem o objetivo de beneficiar pequenos criadores de municípios da bacia leiteira sergipana, com a melhoria genética dos rebanhos, elevando a sua produtividade e, consequentemente, a sua capacidade de geração de renda para o homem do campo.

Neste ano, o programa ampliou o seu alcance técnico e também irá atingir, além destes, os municípios de Porto da Folha, Gararu, Aquidabã, Carira, Tobias Barreto, Frei Paulo e Simão Dias.

O secretário de Agricultura, André Bonfim, falou da parceria firmada para a realização da festa e da importância do evento para o incentivo na produção leiteira no estado. “Importante também contar com o apoio dos nossos deputados, inclusive estive recentemente em Brasília, juntamente com o deputado Fábio Mitidieri, lutando por melhorias na questão da bacia leiteira. Junto com a Emdagro, este ano temos diversos títulos de regularização fundiária e estamos prestes a assinar Termo de Cooperação com a Embrapa, que vai atender Canindé, Poço Redondo e Nossa Senhora da Glória”, completou.

“São políticas importantes para essa região. Já trouxemos o programa de sementes, que nesse período de chuvas vai garantir grandes resultados, inclusive na questão da alimentação animal. Esse programa de palmas vai multiplicar a produção de palmas e consequentemente, vamos ter uma palma diferenciada. Sobre o programa de inseminação, esse ano, a expectativa é de triplicar o número de animais que vão nascer. Programas que o estado está trazendo e que irão beneficiar cada vez os produtores da região”, pontuou o diretor presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza.

Sobre a festa Amigos do Leite

A programação do evento foi iniciada na última quarta-feira (17) e segue até o próximo sábado (20), com leilão de vacas de alta lactação, exposições diversas, torneio leiteiro de caprinos e bovinos, passeata dos tratores, clube da bezerra, exibição de filmes, feira de agricultura familiar e o tradicional concurso da Rainha do Leite, que este ano elegeu a jovem Mariana Laurindo. A jovem também recebeu a faixa de Garota Pingou 2019, através de votação pela internet.

A festa proporciona o aumento no número de negócios firmados no setor e a interação entre agricultores e produtores do Alto Sertão, com troca de conhecimentos na área de bovinocultura e caprinocultura, tecnologias para o campo e negociação de animais.

Através da Seagri e da Emdagro, o Governo de Sergipe tem apoiado o evento todos os anos, disponibilizando assistência técnica e logística porque o evento é de grande importância para o fomento da cadeia produtiva leiteira.

ASN

Foto Marco Vieira