DEZ MUNICÍPIOS E GOVERNO DO ESTADO RECEBEM VEÍCULOS PARA COMBATE A DENGUE

21/07/19 - 05:49:22

Na manhã desta sexta-feira (19), a equipe de assessoria de André Moura esteve na superintendência estadual do Ministério da Saúde para representá-lo na entrega de 12 veículos para a vigilância de 10 municípios e do Estado de Sergipe. André não pode comparecer ao evento por conta de compromissos no Rio de Janeiro.

Presentes estiveram os prefeitos Magno (Japoatã), Anderson de Zé das Canas (Frei Paulo), Silvany Mamlak (Capela), Paulo Hagenbeck (Laranjeiras), Neto de Milton (Pedra Mole), Painho (Feira Nova), Luciano (Macambira), Airton Martins (Barra dos Coqueiros), os deputados federal Laércio Oliveira, e estadual Adailton Martins e o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira.

O superintendente estadual do ministério, Dilson Tadeu Barreto Leite, explicou que os novos veículos serão utilizados na continuidade de ações de Vigilância em Saúde, visando o fortalecimento das ações com ênfase nas doenças transmissíveis, imunização e respostas emergência em saúde pública. “O critério de seleção foi os índices do Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa), cadastrados no Sistema de Georreferenciamento do Governo Federal”.

Em 2018 foi lançado o Sistema Integrado de Controle de Vetores (SIVector), nova ferramenta que traz informações georreferenciadas para o controle do Aedes aegypti e Aedes albopictus, mosquitos transmissores das doenças dengue, zika e chikungunya nos municípios.

Receberam os veículos: Capela, Macambira, Japoatã, Carmópolis, Feira Nova, Frei Paulo, Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, Pedra Mole, Lagarto e o estado de Sergipe.

O recurso de R$ 1, 48 milhão para a aquisição e doação dos veículos foram viabilizados pelo deputado federal Laércio Oliveira e André Moura.

Por Marcelo Gomes