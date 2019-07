Filarmônica Nossa Senhora da Conceição é Patrimônio Cultural de Sergipe

21/07/19 - 08:12:12

A nova lei nº 8.545, datada de 21 de junho de 2019, declara a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, com sede no município de Itabaiana, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe. A iniciativa, é do deputado estadual Talysson de Valmir (PR), por meio de projeto de lei nº 110/2019.

O deputado Talysson, explica em justificativa do PL, que a filarmônica é uma das instituições mais antigas do Brasil, e que a instituição deixou de representar apenas um grupo musical e passou a ser instituição e abrigar diversos grupos e programas em suas dependências, a exemplo do museu, onde estão expostos diversos instrumentos musicais do século passado, além do acervo musical da filarmônica com várias partituras de compositores e mestres itabaianenses, a exemplo de Sebrão Sebrinho.

“A Filarmônica vem contribuindo para a formação da sociedade Brasileira”, ressaltou Talysso acrescentando, “Por suas dependências já passaram nomes ilustres da historiografia sergipana, a exemplo do grande jurista Tobias Barreto de Menezes, e do notável brasileiro José Calazans, e do renomado político José Sebrão de Carvalho”, observou Talysson.

A filarmônica mantém em suas instalações, ainda de acordo com o parlamentar, o instituto de música maestro João de Matos, a Escola de música, a Banda Jovem, a Banda Sinfônica, a Orquestra Preparatória de músicos, a Orquestra Sinfônica de Itabaiana e os coros adulto e infantil.

Em 2007, foi premiada nacionalmente com o programa de apoio a orquestradas do Ministério da Cultura além de ter sido reconhecida como utilidade pública musical, estadual e federal, cadastrada no Fundo da Infância e da Adolescência.

Origem da Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Orquestra Sinfônica de Itabaiana

Suas origens datam de 1745, a partir do grupo musical sacro-religioso criado pelo padre Francisco da Silva Lobo, quando a cidade ainda era vila.

Em 1897, a orquestra recebeu instrumentos novos trazidos de Salvador pelo maestro itabaianense, Samuel Pereira de Andrade. Coube ao maestro Francisco Alves de Carvalho Junior, transformar a instituição em filarmônica.

Por Luciana Botto- Rede Alese