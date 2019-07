Quadro de saúde do ex-governador João Alves piora

21/07/19 - 09:23:47

João Alves apresenta piora e médicos mandam fazer traquestomia

O quadro de saúde do ex-governador do estado de Sergipe, João Alves Filho, 78 anos, apresentou uma piora neste sábado (20), segundo informações passadas no final da tarde por sua filha, a jornalista Ana Alves.

O ex-governador permanece no Hospital Santa Luzia, em Brasília, onde está hospitalizado desde a última segunda-feira (15) após ter um mal súbito.

Ana Alves conta que o pai estava acordado até a madrugada deste sábado quando precisou ser novamente sedado. Em seguida, os médicos pediram para que fosse feita uma traqueostomia para que ele respire melhor.

Na sexta-feira (19) o boletim médico emitido pelo Hospital, informou queele estava em ventilação mecânica artificial não invasiva e que permanecia no CTI, acordado e mantendo o quadro neurológico. Um novo boletim médico ainda não foi divulgado.

João Alves Filho sofre com Alzheimer, e foi internado após se engasgar em sua residência, em Brasília, onde reside ao lado de sua esposa, a senadora Maria do Carmo Alves.