Lançado Edital de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Estância

Na última terça-feira, 16, o presidente da Câmara Municipal de Estância, vereador André Graça, em entrevista ao Jornal da Xodó, expôs acerca do Edital que visa à contratação de serviços de engenharia para reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal, edital publicado em 28 de junho de 2019, na modalidade de tomada de preços.

De acordo com o presidente, a reforma faz da Casa de Leis faz parte do compromisso da sua gestão como presidente da Casa de Leis. Na presente legislatura, o parlamento é composto de quinze vereadores, sendo que para acomodar três parlamentares foi necessária a locação de imóvel no qual funcionam três gabinetes.

“É um compromisso nosso conseguir fazer essa adequação no prédio da Câmara durante o nosso mandato. Graças a Deus temos trabalhado com planejamento e muita transparência na aplicação dos recursos repassados à Casa. Já publicamos o edital para contratação de empresa, serão construídos banheiros com acessibilidade, rampa para cadeirantes, revestimento da fachada, ampliação da sala de reuniões, três gabinetes. Nosso interesse é presentear Estância com uma sede da Câmara à altura dos estancianos”, salientou.

Ascom CME