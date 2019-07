Policiais civis de Nossa Senhora da Glória prendem pai que estuprava própria filha

21/07/19 - 14:04:06

Investigadores foram acionados por populares e, após diligências, realizaram as prisões

Policiais civis plantonistas na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam em flagrante neste sábado (20) um homem de 40 anos. Ele é suspeito de abusar sexualmente da filha de apenas 13 anos, na cidade de Porto da Folha.

No mesmo plantão, também foi preso Anacleto dos Santos Andrade, 32 anos, pelo crime de homicídio.

Segundo informações do delegado Elder Sanches, que coordenou as prisões, na tarde deste sábado, familiares da vítima de ameaça e estupro compareceram à delegacia e disseram que a menina estava sofrendo abuso sexual há muito tempo pelo pai e seguidas ameaças diárias à família caso o fato fosse relevado à polícia.

Imediatamente, toda equipe da Polícia Civil se preparou para ir ao encalço do acusado e efetuar a prisão, em flagrante, pelo crime de ameaça. “Porém, logo na saída da Delegacia, a equipe foi acionada por populares informando um esfaqueamento próximo à feira, localizada no Centro de Nossa Senhora da Glória”, afirmou o delegado Elder Sanches.

Imediatamente, a equipe da Polícia Civil se deslocou para a feira da cidade e localizou a vítima, José Nascimento dos Santos, ensaguentada ao chão. O Samu foi acionado e foram colhidas as informações necessárias no local do crime.

A equipe saiu em diligência e rapidamente e de forma exitosa identificou o agressor, preso em flagrante. Anacleto tinha alguns ferimentos de faca e foi levado para o hospital, após ser medicado foi conduzido preso à Delegacia.

No entanto, José Nascimento Santos dos Santos, 36 anos, morreu no local, antes da chegada do atendimento móvel.

Logo na sequência, os policiais partiram para Porto da Folha a fim de realizar a prisão em flagrante do homem que abusava da filha, onde novamente a equipe logrou êxito na identificação e localização do suspeito.

Ele foi conduzido à Delegacia e foram realizadas as oitivas da adolescente e de sua genitora, ocasião em que a vítima relatou o abuso e as ameaças. Após a confirmação, foi realizada a representação pela prisão preventiva do suspeito e lavrado fragrante por ameaça sem fiança, em razão de estar presentes os requisitos da preventiva.

“Segundo a vítima, ela era molestada sexualmente desde os nove anos de idade, e não relatava a ninguém por medo do pai e que os abusos aconteciam quando a mãe saia de casa” , explicou o delegado Élder Sanches.

Todos os procedimentos das prisões foram feitos na Delegacia Plantonista de Glória pelas equipes que realizaram as diligências e prisões.

SSP