PM PRENDE CINCO INDIVÍDUOS SUSPEITOS DE ROUBAR VEÍCULO NA HERÁCLITO ROLEMBERG

21/07/19 - 07:37:59

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, prenderem neste sábado (20) cinco indivíduos em um veículo roubado na avenida Heráclito Rolemberg.

Durante patrulhamento na região, as Guarnições do Tático foram informadas por populares que houve uma tentativa de roubo a um transeunte. Coletadas as informações, as guarnições saíram em diligência.

Os policiais conseguiram avistar o veículo utilizado na tentativa de roubo e ordenaram que o motorista parasse. Contudo, a ordem não foi atendida e iniciou-se o acompanhamento em alta velocidade.

Mais a frente, se entregaram ao perceber que não era possível a fuga. Durante a abordagem nada foi encontrado, mas ao consultar o veículo descobriu -se que foi roubado durante a madrugada.

Na delegacia, a vítima reconheceu um dos abordados que realizou o roubo utilizando arma de fogo e foi dado continuidade aos procedimentos legais.