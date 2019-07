Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes

22/07/19 - 10:41:03

Haverá seleção para o Instituto de Educação Rui Barbosa e o Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto. Os cursos oferecidos são Técnicos em Condomínio, em Redes de Computadores, em Restaurante e Bar e de Secretaria Escolar e Multimeios Didáticos

A rede estadual de ensino está abrindo, a partir desta sexta-feira, 19, inscrições para cursos profissionalizantes em diversas áreas, no Instituto de Educação Rui Barbosa, em Aracaju. As inscrições para os cursos técnicos de Secretaria Escolar (80 vagas) e Multimeios Didáticos (40 vagas), na modalidade subsequente, acontecerão até o dia 6 de agosto, nos horários das 8h às 12h e das 18 às 21h. Os cursos terão duração de dois anos e as aulas serão ministradas no turno da noite.

Os interessados em se inscrever devem comparecer à secretaria da unidade de ensino, portando os seguintes documentos (original e fotocópia): Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e Certificado de Conclusão do Ensino Médio com as médias das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. O candidato que não estiver munido do histórico escolar poderá apresentar uma declaração da unidade de ensino onde concluiu o ensino médio, constando a média final das duas disciplinas.

Resultado e matrícula

A classificação ocorrerá mediante a análise das médias finais entre as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática da última série do ensino médio, sendo apurada a média aritmética. O resultado será divulgado no dia 8 de agosto na página oficial da Seduc (http://www.seduc.se.gov.br/concursos-selecoes.asp) e no Instituto de Educação Rui Barbosa.

Os candidatos classificados deverão realizar suas matriculas no período de 8 a 16 de agosto de 2019. Já os excedentes que, por ventura, vierem a ser convocados deverão efetuar a matrícula no período de 19 a 21 de agosto. O início das aulas está previsto para o dia 22 de agosto.

Para se matricular, será necessário levar os seguintes documentos: Histórico de conclusão do Ensino Médio, duas fotografias 3 x 4 recentes; fotocópia da carteira de identidade, fotocópia do título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de dezoito anos), cópia do certificado de reservista (sexo masculino); Termo de Compromisso assinado, preparado pelo Instituto de Educação Rui Barbosa, fotocópia do comprovante de residência com CEP e fotocópia do CPF.

Outros cursos profissionalizantes

O Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, também em Aracaju, abrirá inscrições para os cursos técnico em: Condomínio, Restaurante e Bar e Redes de Computadores, na modalidade subsequente (ensino médio concluído). Serão ofertadas 360 vagas, de acordo com o quadro abaixo:

Modalidade Curso Duração Turno Vagas Educação Profissional Técnica de Nível Médio Curso Técnico em Condomínio 1 ano e meio Manhã 40 Tarde 40 Noite 40 Curso Técnico em Redes de Computadores 1 ano e meio Manhã 40 Tarde 40 Noite 80 Curso Técnico em Restaurante e Bar 1 ano e meio Tarde 40 Noite 40 TOTAL DE VAGAS 360

As inscrições estarão abertas no período de 22 de julho a 6 de agosto de 2019, e os interessados deverão comparecer à sede da instituição de ensino, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 21h, munidos dos seguintes documentos (original e fotocópia): Carteira de identidade, Histórico de conclusão do Ensino Médio constando a média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. O candidato que não estiver com o histórico poderá apresentar declaração da escola onde concluiu o Ensino Médio constando a média final das disciplinas.

A classificação ocorrerá mediante a análise das médias finais entre as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática da última série do ensino médio, sendo observadas até duas casas decimais, em ordem decrescente, até completar o número de vagas do curso, permanecendo os demais classificados como excedentes.

O resultado será divulgado no dia 9 de agosto no portal da Seduc e no Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto. Os selecionados deverão se matricular entre 12 e 16 de agosto, e os excedentes, se convocados, farão suas matrículas no período de 19 a 21 de agosto. Os documentos exigidos no ato da matrícula são: Histórico de conclusão do Ensino Médio; duas fotografias 3 x 4 recentes; e fotocópia da carteira de identidade, título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de 18 anos), certificado de reservista (sexo masculino), comprovante de residência com CEP e do CPF.

O início do ano letivo está previsto para o dia 28 de agosto de 2019.

Clique aqui para ler o edital

Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto

Instituto de Educação Rui Barbosa

Por Ítalo Marcos

Foto Assessoria de Comunicação da SEDUC