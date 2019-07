Batalhão da Restauração comemora a recuperação de mais um interno

22/07/19 - 11:14:30

O domingo (21) foi motivo de alegria para todos que fazem o Batalhão da Restauração, situado no município de São Cristóvão, pela recuperação de mais um militar do vício do álcool.

O militar completou seis meses de tratamento e agora, limpo e restaurado do alcoolismo, volta ao convívio da família, corporação e sociedade. Durante o período em que estava em tratamento, o militar não teve nenhum gasto, pois foi realizado de forma gratuita e todo salário recebido por este, ficou com o mesmo e seus familiares.

“É gratificante ver mais um irmão de farda poder ser tratado da sua dependência no Batalhão da Restauração e poder retornar ao convício da família, da corporação e da sociedade, plenamente recuperado. Agradeço diariamente a Deus pela oportunidade que de dá de restaurar vidas da dependência química”, disse o deputado estadual Capitão Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar