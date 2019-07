“CHEGOU O MOMENTO DE ESTIMULAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS”, DIZ DEPUTADO

22/07/19 - 09:35:12

Estimular as micro e pequenas empresas é uma alternativa viável para fazer o país enfrentar sua maior crise financeira e social, na qual onde mais de 13 milhões de pessoas estão sem emprego. A opinião é do deputado federal Fábio Reis (MDB-SE), que defende a implantação de uma política prioritária no Congresso Nacional para estimular esse modelo de negócio. “Não podemos dar às costas a esse setor, que emprega cerca de 70% da mão-de-obra que trabalha em empresas privadas. São mais de 50 milhões de brasileiros. São pessoas que sobrevivem com rendimentos obtidos por empreendimentos de menor porte”, relata o parlamentar.

Há ainda 24,7 milhões de trabalhadores informais, à espera de colocação, e que vivem de pequenos bicos. Esse enorme conjunto de trabalhadores responde por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e gera 54% da massa salarial.

Para Fábio Reis, é preciso estabelecer um pacto nacional de apoio aos micro e pequenos empreendedores. “Temos uma enorme burocracia fiscal, alta carga tributária e dificuldades imensas para conseguir financiamento a juros baixos para essa categoria. Existem várias propostas em Brasília para mudar essa realidade, mas elas precisam ser condensadas e colocas em prática”, afirma.

De acordo com ele, o MDB vem assumindo uma postura de defender um novo modelo de tributação no país, com menos impostos e maior facilidade no pagamento. “Já é um grande passo, e desde a apresentação dessa proposta, temos dado todo o apoio na sua tramitação. Mas temos consciência de que é preciso fazer mais para que as micro e pequenas empresas cresçam, empreguem e estimulem toda a economia nacional”, propõe Fábio Reis.

BALANÇO – O deputado cita que pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com a análise do Sebrae, no acumulado do primeiro trimestre deste ano, as micro e pequenas empresas somam um saldo positivo de quase 180 mil novos postos de trabalho, na contramão do resultado geral, que foi de 43,2 mil desempregados. “Isso se deve também ao excelente trabalho que o Sebrae vem realizando em todo o país, principalmente com uma nova dinâmica implementada pela atual presidên cia, que tem à frente Carlos Melles, um parceiro, ex-colega de Câmara, e que sabe da necessidade de investirmos cada vez nas micro e pequenas empresas”, destaca Fábio Reis.

Assessoria de Imprensa