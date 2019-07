Circuito Sesc de Corridas recebe 600 participantes na cidade de Aracaju

22/07/19 - 17:00:49

A etapa Aracaju do Circuito Sesc de Corridas, projeto realizado em diversos estados brasileiros pelo Sesc, foi realizada no circuito da Orla de Atalaia, na manhã do domingo (21), com provas variadas de 2,5km, 5km e 10km pela avenida Santos Dumont, no traçado à beira-mar, iniciado no Hotel Sesc Atalaia.

O Circuito Sesc de Corridas contou além da realização das provas principais, com cinco corridas paras as crianças e revezamento pais e filhos, para a diversão dos pequenos e das famílias. Crianças, jovens, adultos e idosos participaram da competição organizada pelo Sesc de Sergipe, com apoio do Departamento Nacional do Sesc. O Circuito Sesc visa promover a socialização das pessoas, através da integração pelos esportes, além do estímulo à prática das corridas de rua.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, destacou que os trabalhos do Sesc para o desenvolvimento do esporte são realizados para promover mais qualidade de vida para os trabalhadores do setor terciário e o desenvolvimento da cultura esportiva na população, por meio da prática de atividades físicas.

“A incorporação do Sesc na vida dos sergipanos é muito importante para nosso trabalho. Hoje fazemos essa corrida no nosso mais belo cartão postal, para o público comerciário, para os sergipanos que gostam de correr no Circuito Sesc de Corridas. Somos uma presença marcante na vida de todos, e em uma corrida como essa, marcada pela alegria, descontração, defendendo uma saúde de qualidade por meio da prática esportiva. Fizemos um evento para as famílias, crianças, jovens e adultos, pois a saúde é um eixo da programação do Sesc, com indicadores positivos para as realizações esportivas. Isso é fruto de muito esforço e determinação, para que façamos atividades como essa, de integração com as famílias e com os comerciários”, afirmou o presidente.

A diretora do Departamento Regional do Sesc, Aparecida Farias, lembrou a somação de forças para a realização da prova, que contou com o apoio do Departamento Nacional do Sesc, agentes públicos e principalmente dos comerciários e atletas.

“O que vemos hoje é uma demonstração do trabalho em conjunto pela melhoria da qualidade de vida das pessoas de todas as idades, desde as crianças, adultos e idosos. O que o Sesc faz é cumprir sua missão, com o apoio do Departamento Nacional, que nos ajudou a realizar mais um evento marcante, garantindo o incentivo ao esporte para o público comerciário e as pessoas de nosso estado”, disse.

O corretor de imóveis, Airton Almeida, participou da prova de 10km do Circuito Sesc de Corridas e trouxe seus filhos para a corrida kids. Ele disse que iniciativas como a do Sesc em promover ações que estimulem a prática do esporte são importantes para uma sociedade mais saudável.

“O Sesc está de parabéns por incentivar a população sergipana a praticar a corrida de rua, com esse evento maravilhoso, porque esporte é saúde, é vida saudável para as pessoas, e o Sesc promove isso todos os anos, incentivando a realização das corridas. Além de estimular as crianças, eu mesmo trouxe meus filhos para correr, pra incentivar a serem atletas campeões no futuro”, comentou o atleta.

A aposentada Iracilda Nascimento, participante do Grupo Nova Vida, do Sesc, é uma atleta experiente com corridas de rua, tendo corrido em várias oportunidades provas na cidade de Nova Iorque, quando viveu nos Estados Unidos. Ela disse que o Circuito Sesc de Corridas é um mecanismo importante de integração social e que não há em terras norte-americanas, um mecanismo de promoção social integrador como o Sesc.

“Fiz uma ótima corrida. Agradeço ao Sesc, que já faz parte da minha vida há três anos, eu quando vim de Nova Iorque, passei a fazer todas as atividades. Faço ginástica, danço quadrilha, faço danças folclóricas, faço tudo que posso. Isso é uma bênção de Deus, para mim que tenho 68 anos, o Sesc dá vida para os idosos. Morei 36 anos em Nova Iorque e hoje estou apreciando essa coisa linda do Sesc em minha vida. Lá não existe algo tão bom quanto o Sesc, que tem pessoas felizes, trabalhando para fazer as pessoas felizes”.

A etapa Aracaju do Circuito Sesc de Corridas contou ainda com o apoio da Prefeitura de Aracaju, SMTT, Polícia Militar, Unimed Sergipe e dos colaboradores do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria