CONFIANÇA VENCE IMPERATRIZ E ASSUME LIDERANÇA DO GRUPO A, DA SÉRIE C

22/07/19 - 05:00:01

O Confiança recebeu na tarde e noite deste domingo (21) a equipe do Imperatriz-MA, na arena Batistão, na capital sergipana. Antes da bola rolar a expectativa era tanta que a torcida do Confiança realizou pelas principais ruas de Aracaju, uma carreata que contou com diversos carros, mini-trio e torcedores.

Falando em torcedor a torcida azulina demostrou mais uma vez que está aceitando na equipe sergipana e lotou a arena Batistão. Ao todo 11.374 torcedores estiveram na partida incentivando do primeiro ao último minuto. Com a bola é rolando na Confiança demostrou superioridade e nos minutos iniciais abriu o placar com o jovem atleta Marcelinho. Após, o gol a partida manteve um equilíbrio para as duas equipes e o primeiro tempo ficou nisso.

Já, no segundo tempo, o Confiança manteve a mesma pegada dos minutos iniciais e surpreendeu a equipe do Maranhão. Tanto que antes dos 10 minutos, o atacante Renan Grone e o meia Ítalo marcaram para o Confiança. O Imperatriz-MA, até tentou reagir, mas parava nas defesas do goleiro Genivaldo. De tanto insistir o árbitro da partida acabou marcando pênalti para a equipe maranhense e o volante Amaral recebeu cartão amarelo na infração. O atleta Manoel Cristiano foi para cobrança e diminui o prejuízo. Final de jogo: Confiança 3×1 Imperatriz.

Com o resultado o Confiança soma 24 pontos, e é o líder do Grupo A, da Série C. Acompanhe a classificação do grupo:

1) Confiança 24 pontos

2) Sampaio Corrêa 24 pontos

3) Ferroviário 23 pontos

4) Náutico 19 pontos

5) Imperatriz. 18 pontos

6) Botafogo-PB 18 pontos

7) Santa Cruz 17 pontos

8) Globo 13 pontos

9) ABC 10 pontos

10) Treze 10 pontos

O Confiança volta a campo, na próxima sexta-feira (26) e enfrenta o Náutico, às 20 horas, no estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco.

Federação Sergipana de Futebol

Foto: Dienes Celestino