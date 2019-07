DESENTENDIMENTO ENTRE DOIS SUPOSTOS AMIGOS TERMINA COM UMA MORTE

22/07/19 - 07:21:44

Uma discussão entre dois homens que aparentemente eram amigos, ocorrido neste domingo (21) terminou com a morte de um deles e o outro ferido.

O fato foi registrado no município de Nossa Senhora da Glória e as informações são de que eles conversavam quando em dado momento, eles se armaram com faca e trocaram golpes que acabaram atingindo os dois.

Atingidos, os dois foram encaminhados ao hospital da cidade, e um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro foi atendido na unidade de saúde local.