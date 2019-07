DIRETORIA DO DETRAN/SE REALIZA REUNIÃO COM TÉCNICOS SOBRE HABILITAÇÃO

22/07/19 - 13:49:41

Durante a manhã foram debatidas questões relacionadas à reciclagem de condutores e sobre as alterações trazidas pela Resolução 778, de 13 de junho de 2019

A diretoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) reuniu-se na manhã desta segunda-feira, 22, com técnicos da área de habilitação para debater questões relacionadas à reciclagem de condutores e sobre as alterações trazidas pela Resolução 778, de 13 de junho de 2019.

Participaram da reunião o diretor-presidente do Detran/SE, Abner Melo; os diretores Administrativo e Financeiro, Marcos Sampaio, e de Atendimento e Credenciamento, Renato Constâncio; o gerente do Renach, Ricardo Ribeiro; o gerente de Habilitação, Paulo Virgílio; o assessor Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Ageplandi), Carlos Júnior, e Luiz Antônio Uchôa Silva, técnico da Ageplandi.

Fonte: Detran