DNIT MONITORA ATIVIDADES DE HIDROSSEMEADURA NAS OBRAS DA BR-10 EM SERGIPE

22/07/19 - 15:59:53

O DNIT/Gestão Ambiental responsável pelas obras de duplicação da BR-101 nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, vem monitorando a aplicação de hidrossemeadura em trechos localizados no estado de Sergipe no mês de julho de 2019.

Os técnicos responsáveis pelo acompanhamento relataram que é uma das principais atividades contra possíveis erosões, em especial, ao assoreamento da drenagem e hidrografia local, a fim de garantir a estabilidade do sedimento, recompondo o equilíbrio natural entre solo, ar, água, flora e fauna.

A ação está relacionada ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, que visa orientar os procedimentos relacionados ao plantio em áreas degradadas, sejam elas em APPs (Áreas de Preservação Permanente) ou taludes de corte e aterro.

Os engenheiros florestais, que fazem parte do quadro técnico da Gestão Ambiental, ressaltam a importância da ação na recuperação das áreas degradadas atingidas pelas obras do empreendimento em questão, a fim de manter um ecossistema equilibrado e seu desenvolvimento sustentável. Contudo, recuperar visualmente a paisagem, outras atividades podem ser vistas no site www.br101nordeste.com.

Por Adeslan Souza

Foto assessoria