Edvaldo recebe novo comandante da Capitania de Portos de Sergipe

22/07/19 - 12:35:28

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na manhã desta segunda-feira, 22, em seu gabinete, o capitão de Fragata Guilherme Conti Padão, que será empossado, no próximo dia 26 de julho, como novo comandante da Capitania de Portos de Sergipe. Durante o encontro, do qual também participou o seu antecessor, o capitão de Fragata Alessandro Pires Black Pereira, eles debateram sobre a importante atuação da Marinha do Brasil em Sergipe, além do fortalecimento da parceria entre a Capitania e a Prefeitura de Aracaju, nos últimos dois anos.

“É com muita alegria que recebo os dois capitães de Fragatas, especialmente porque firmamos uma parceria muito importante desde que retornamos à Prefeitura. A Capitania se somou a nossa gestão em diversos momentos, em parcerias importantes como na Orla Pôr do Sol, onde fazemos um trabalho conjunto, demos início às discussões para a abertura do Farol da Atalaia e também sobre a possibilidade de trazer cruzeiros para Aracaju. Tudo isso revela essa união entre a Capitania dos Portos e a administração municipal”, destacou Edvaldo.

Ao reconhecer a importância desta união de forças, o prefeito enfatizou que “a parceria será mantida em favor dos aracajuanos”. “Nossa cidade recebe o novo comandante com muita satisfação e temos certeza de que nossa parceria será mantida. A Capitania dos Portos sempre teve um papel muito importante para o crescimento da nossa capital e continuará tendo. Agradeço ao comandante que deixa a função, ao passo que desejo boas-vindas ao novo capitão”, salientou.

Assim como Edvaldo, o novo comandante da Capitania de Portos de Sergipe, Guilherme Conti, sinalizou para o fortalecimento da relação entre o Governo Municipal e a Capitania. “Gostaria de agradecer ao prefeito pela recepção e dizer que pretendemos continuar com a parceria. Contamos, e muito, com a Prefeitura de Aracaju para o desenvolvimento, tanto da Marinha, como desta região. Estamos à disposição para qualquer necessidade”, frisou.

O capitão de Fragata Alessandro Pires Black aproveitou o momento para agradecer ao prefeito Edvaldo pela parceria firmada e pela oportunidade de desenvolver “um trabalho interessante”, como ele definiu. “Juntas, a Prefeitura de Aracaju e a Capitania de Portos de Sergipe desenvolveram várias ações em proveito do povo aracajuano, principalmente na Orla Pôr do Sol, onde focamos o nosso trabalho, permitindo que os visitantes e moradores desfrutassem do lazer, com segurança. Também realizamos atividades de cunho social, envolvendo 50 crianças assistidas pela Prefeitura no programa Força no Esporte da Capitania, com aulas de velejamento, estamos conversando sobre a abertura do Farol do Rio Sergipe para visitação pública, trazendo um novo ponto turístico, entre outras ações. Tivemos grande abertura e só temos a agradecer por essa parceria que muito engrandece o nosso trabalho”, enalteceu.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA