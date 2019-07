ESTADO DE SAÚDE DO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES É GRAVE, DIZ FAMÍLIA

22/07/19 - 13:18:42

O estado de saúde do ex-governador do estado de Sergipe, João Alves Filho, 78 anos, é grave, segundo informou na manhã desta segunda-feira (22), sua filha, a jornalista Ana Alves. Ele permanece internado no Hospital Santa Luzia, em Brasília.

Ainda segundo a filha. A saúde do ex-governador estava melhorando gradativamente, mas na madrugada do sábado (20) ele não se sentiu bem, precisou ser novamente sedado e foi submetido a uma traqueostomia para facilitar a respiração.

João Alves está internado desde a última segunda-feira (15) e, por enquanto, não há previsão de alta. Ele sofre com Alzheimer, passou mal após se engasgar em casa na cidade de Brasília, onde reside.