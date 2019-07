FINAL DE SEMANA: PM PRENDE TRAFICANTE, APREENDE ARMAS E RECUPERA VEÍCULOS

Neste final de semana a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha, realizou o atendimento de diversas ocorrências, dentre as quais destacaram-se as de: porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, ameaça, embriaguez ao volante e localização e recuperação de veiculo com restrição de roubo.

As ações tiveram início na sexta-feira, 19, quando equipes do Batalhão de Radiopatrulha que realizavam patrulhamento pela cidade de São Cristóvão, numa localidade conhecida como região do Feijão, avistaram um veículo Palio de placa MVA-2794 abandonado.

Diante da suspeição, em razão do local, os radiopatrulheiros efetuaram junto ao CIOSP uma série de consultas que constataram que o veículo possuía restrição de roubo e, logo em seguida, conduziram o automóvel a Central de Flagrantes.

Uma outra equipe do BPRp que realizava ações de prevenção no bairro Grageru efetuou, após o recebimento de uma denúncia anônima, a prisão de Cristiano Santana Santos e de Anne Caroline dos Santos pelo crime de tráfico de drogas.

Os suspeitos que se encontravam em um bar localizado na Avenida Pedro Paes Azevedo foram abordados e com eles foram encontrados 11 pinos vazios e 10 cheios de cocaína, 01 balança de precisão e vestígios de entorpecente num prato.

No sábado, 20, Antônio Marcos Aurélio Sousa da Silva foi preso pelo crime de ameaça, após ameaçar deliberadamente a própria mãe, tentando agredi-la fisicamente por diversas vezes.

No Povoado Várzea Grande, em São Cristóvão, prestando apoio a um militar que encontrava-se de folga, militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram, após acompanhamento policial, a prisão de Paulo César Santos em poder de um revólver calibre .32 com 5 munições intactas.

No Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, na Avenida C, Wagner Sacramento da Conceição Santos foi preso, durante abordagem de rotina, após, durante aproximação policial, tentar evadir-se dos policiais sem sucesso.

Com ele foi apreendido uma espingarda calibre .12.

No domingo, 21, foi atendida uma ocorrência de embriaguez ao volante no Conjunto Orlando Dantas, onde após ser visto dirigindo de forma perigosa e ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que Ivanildo Almeida havia ingerido bebida alcóolica, e uma ocorrência de desacato, na Taiçoca de Dentro, que culminou com a prisão de Rejane dos Santos, Rafael dos Santos e José Ivanilton Rodrigues dos Santos.

Colaboração SD Oliveira Filho