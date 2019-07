Funcap abre edital para Seleção de Projetos de Exposição para Galeria J. Inácio

22/07/19 - 17:00:34

A seleção vai acontecer no período de 28 de agosto a 06 de setembro e o resultado preliminar será divulgado no dia 9 de setembro no Diário Oficial do Estado e no site da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe

Visando a participação de artistas locais e nacionais, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico – FUNCART abriu edital de Concurso para Seleção de Projetos de Exposição para a Galeria J. Inácio e o Salão Multieventos. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 26 de agosto, de segunda à sexta-feira, no horário das 8 às 13h, no setor de Protocolo da FUNCAP/SE, situada na Rua Vila Cristina, 1051, Bairro Treze de Julho.

O objetivo do Edital é a seleção de três propostas de exposição para ocupação da Galeria J. Inácio e duas propostas para o Salão Multieventos do Palácio-Museu Olimpio Campos, pretendendo a produção emergente em artes visuais em âmbito nacional, por meio da realização de exposições e divulgação dos trabalhos dos artistas, desejando proporcionar à sociedade eventos culturais relevantes.

Somente serão aceitas inscrições de pessoas físicas, incluindo coletivo de artistas, diretamente responsáveis pela criação e execução de suas obras. A seleção vai acontecer no período de 28 de agosto a 06 de setembro e o resultado preliminar será divulgado no dia 9 de setembro no Diário Oficial do Estado e no site da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe: www.aperipe.com.br.

Cada projeto vencedor fará jus a um prêmio no valor individual de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser pago com recursos de Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico (FUNCART), após cada artista vencedor ter completado o período de sua exposição na Galeria de Arte J.Inácio e no Salão Multieventos do Palácio-Museu Olímpio Campos.

Fonte e foto ascom