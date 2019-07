Governo lança edital para receber propostas de estruturação da Ceasa de Itabaiana

Chamamento público foi divulgado pela Agrese e os interessados em produzir estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica podem se inscrever até o dia 7 de agosto. Objetivo é estruturar projeto para realização de investimentos de modernização, operação e manutenção da Central de Abastecimento do município de Itabaiana

O Governo de Sergipe, através da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), divulgou Edital de Chamamento Público para receber propostas de elaboração de estudos que auxiliem o governo na estruturação de projeto para a realização de investimentos de modernização, operação e manutenção da Central de Abastecimento (Ceasa) do município de Itabaiana.

Os estudos devem analisar a viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, com a finalidade de subsidiar o Governo do Estado, para que seja apresentado qual melhor modelagem ou escopo para a gestão da Central de Abastecimento de Itabaiana. A publicação, segundo o diretor-presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira, reflete em uma determinação do governador Belivaldo Chagas.

O diretor-presidente afirma ainda que as pessoas físicas e jurídicas podem manifestar interesse. “Os estudos não terão nenhum custo para o Estado de Sergipe, uma vez que os interessados é quem patrocinarão os estudos”, detalha o Diretor Presidente da Agrese.

Edital

O projeto que se pretende desenvolver terá regime e modelagem definidos pelos estudos, de acordo com as diretrizes e premissas que orientam a sua elaboração dispostas no Termo de Referência.

Os subsídios apresentados pelos participantes por meio das manifestações de interesse contribuirão para a consolidação dos estudos que viabilizarão eventual modelo licitatório para a realização de investimentos de modernização, operação e manutenção da Central de Abastecimento de Itabaiana.

O prazo para recebimento do requerimento de autorização para apresentação das propostas será até às 13h do dia 7 de agosto deste ano. Após a apresentação das propostas, será feita a avaliação dos requerimentos para as devidas autorizações dos interessados que atenderem aos requisitos do edital.

Os pedidos também devem ser feitos na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, situada na Avenida Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, CEP: 49.027-190, Aracaju-Se, telefone: (79)3218.2700 ou 3218.2722.

Foto Mário Sousa