Hospital de Itabaiana zera demanda de pacientes internados no Pronto-Socorro

22/07/19 - 16:18:31

O Hospital Regional de Itabaiana, unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), conseguiu zerar a demanda de pacientes internados no Pronto- Socorro. O hospital estava há três meses superlotado, mas devido ao empenho da gestão do hospital, o apoio da Secretaria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e as mudanças nas ações internas visando melhorar o do fluxo da unidade, priorizando a humanização dos serviços, o resultado foi alcançado.

Ações como o fortalecimento das escalas médicas, abertura de novos leitos de Clínica Médica, padronização do horário de visitas médicas, monitoramento de leitos, bem como de pacientes internados há mais de sete dias, foram algumas medidas adotadas pela unidade para chegar a essa situação.

De acordo com Superintendente da unidade, Valtenis Júnior, a situação atual, diferentemente aos meses anteriores, é positiva. Ele acrescenta que o apoio do Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, foi essencial.

“Iniciamos uma semana bem diferente da que vínhamos passando desde abril. Estávamos com hospital cheio, com longas filas de espera e vários pacientes internados no Pronto- Socorro. Chegamos a internar 28 pacientes, depois de várias movimentações que foram feitas dentro da Unidade, com apoio da SES, do nosso secretário Dr. Valberto de Oliveira, com o fortalecimento das escalas médicas que nos ajudou bastante”, conta o superintendente do Hospital.

Valtenis Júnior também destaca que as mudanças no fluxo foram importantes para zerar a demanda. “ Abrimos mais enfermarias de clínicas médicas saindo de 18 para 27. Os pacientes internados, acima de sete, eram analisados de forma minuciosa e individual para entender o motivo de tantos dias internados. Todas essas mudanças que unidade fez na melhoria do fluxo da escala, nas questões inerente ao Núcleo Interno de Regulação, foram iniciativas que trouxeram os resultados”, finaliza.

Fonte e foto assessoria